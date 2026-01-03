CAN 2025 : Le Maroc grand favori, que disent les simulations avant les 8es ?

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 s’apprêtent à débuter au Maroc, et la course au titre s’annonce plus ouverte que jamais. Les « supercalculateurs » et modèles statistiques viennent d’affiner leurs prédictions : le pays hôte sort de la phase de groupes sur une note éclatante. Les chiffres parlent : voici ce qu’il faut retenir sur la route qui mène au sacre…

Le Maroc en pole position selon les superordinateurs

Pour ouvrir les débats, impossible de contourner la domination du Maroc dans toutes les simulations majeures. Après un démarrage en demi-teinte, la large victoire 3-0 face à la Zambie en fin de poules a relancé l’enthousiasme autour des Lions de l’Atlas. Les modèles statistiques s’accordent : la meilleure chance de titre, c’est bien pour les hommes de Walid Regragui.

C’est simple : Opta attribue au Maroc une probabilité de victoire de 22,82 % malgré un parcours vers la finale qui s’annonce piégeux. Football Meets Data, de son côté, va plus loin : près de 43 % de chances de soulever une première CAN depuis… 1976. Un scénario presque sur deux, du jamais-vu depuis l’ère moderne des prévisions.

Le statut de favori s’assume donc, avec la pression qui l’accompagne. Le public marocain, venu en nombre à chaque rencontre, rêve d’une consécration historique à domicile. La dynamique est là — mais derrière, la concurrence rôde.

Algérie, Sénégal, Égypte : quels sont les principaux challengers ?

Le duel pour le rôle d’outsider numéro un fait rage — et même les algorithmes hésitent. Selon Opta, l’Algérie (13,64 %), le Sénégal (13,62 %) et l’Égypte (13,26 %) sont quasiment à égalité. Les Fennecs séduisent par leur vécu, les Lions de la Teranga par leur solidité, les Pharaons par leur expérience unique en phases à élimination directe. Juste derrière, le Nigeria (10,09 %) et la Côte d’Ivoire (7,45 %) complètent un premier peloton très relevé, où tout peut basculer sur un match tendu.

Côté Football Meets Data, panorama différent. Le Sénégal s’isole à 20 %, loin devant une Algérie retombant à 8 %. L'(Égypte, le Nigeria et la Côte d’Ivoire naviguent alors entre 4 et 5 %. Ces écarts de pourcentage révèlent toute la volatilité de ce cru 2025, avec des nations prêtes à frapper un grand coup dès les premiers tours à élimination directe.

Le pourcentage de chances pour chaque équipe

Sur la ligne de départ de ces 8es, voici, nation par nation, les probabilités de titre selon les deux outils majeurs :

Opta : Maroc : 22,82 % Algérie : 13,64 % Sénégal : 13,62 % Égypte : 13,26 % Nigeria : 10,09 % Côte d’Ivoire : 7,45 % Cameroun : 4,98 % Mali : 3,86 % Tunisie : 3,54 % RD Congo : 2,05 %

Football Meets Data : Maroc : 40 % Sénégal : 20 % Algérie : 8 % Nigeria : 5 % Égypte : 5 % Côte d’Ivoire : 4 % RD Congo : 4 % Tunisie : 3 % Mali : 3 % Burkina Faso : 2 %



Pour toutes les autres équipes encore en lice — Tanzanie, Mozambique, Soudan, Bénin — les deux plateformes s’accordent sur un espoir proche de zéro. Une victoire finale serait un miracle retentissant.

Dates clés à retenir pour les phases finales

Les 8es de finale débuteront dès ce samedi 3 janvier et s’étaleront jusqu’au 6 janvier 2026 sur les pelouses marocaines. Le grand rendez-vous, la finale de cette CAN 2025, est programmé pour le 18 janvier à Casablanca. Et il est clair que le Maroc avance avec un costume de favori inédit.