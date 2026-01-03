CAN 2025 : un ancien de l’OM a sauvé le Sénégal face au Soudan

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Mené d’entrée par un Soudan décomplexé, le Sénégal a renversé la vapeur grâce à l’ancien Marseillais Pape Gueye, mais aussi au titi du PSG Ibrahim Mbaye. Les Lions de la Teranga filent en quarts avec du caractère et de l’avenir.

Pape Gueye, le patron du milieu qui relance tout

Dans une entame sous tension, le Sénégal se fait surprendre dès la 6e minute sur une frappe lumineuse d’Aamir Abdallah. Mais la réaction ne tarde pas : Pape Gueye, ex-milieu de l’OM désormais à Villarreal, prend les choses en main. Omniprésent dans l’entrejeu, il égalise d’une frappe du gauche (30e) avant de donner l’avantage juste avant la pause (45e+1). Son doublé, précieux, réveille toute une équipe et recadre la trajectoire des champions d’Afrique, soudain bousculés.

Ibrahim Mbaye, le titi du PSG entre dans l’histoire

Au retour des vestiaires, le Soudan tente de réinstaurer la pression, mais la jeunesse sénégalaise enfonce le clou. Entré en jeu à la 74e, Ibrahim Mbaye, formé au PSG, inscrit le troisième but sénégalais sur un contre express. En plus de sceller la qualification, le jeune attaquant devient le plus jeune buteur sénégalais du XXIe siècle à la CAN. Il offre aux supporters un nouvel espoir et sa propre page de légende.

Quart de finale en vue : le Sénégal attend son adversaire

Ce succès 3-1 confirme la force de caractère des Lions de la Teranga. Prochain défi : un quart de finale face au vainqueur de Mali-Tunisie. Les supporters réclament une nouvelle démonstration, emmenée par la génération Gueye-Mbaye, symbole du vivier audacieux du football sénégalais.