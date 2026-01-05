À LA UNE DU 6 JAN 2026
RC Lens : Florian Thauvin met les choses au clair sur sa relation avec Dimitri Payet à l’OM

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 23:15
Pendant des années, la relation entre Florian Thauvin et Dimitri Payet a alimenté les discussions parmi les supporters et observateurs du football français. Leur association sur le terrain, aussi créative qu’efficace, a longtemps été éclipsée par des rumeurs de tensions internes, souvent relayées après certains épisodes de frustration ou d’échec. Pourtant, ces deux figures marquantes de l’Olympique de Marseille ont laissé une empreinte indélébile sur les pelouses de la Ligue 1, donnant régulièrement le ton lors des grandes affiches au Vélodrome.

Thauvin clarifie sa relation avec Payet

Invité à revenir sur son passé olympien, l’attaquant du RC Lens Florian Thauvin a choisi de lever tout malentendu concernant son lien avec Dimitri Payet. Dans une intervention directe et limpide sur Ligue1 +, il coupe court aux fantasmes : « Les médias ont souvent exagéré la réalité. Oui, il y a eu quelques désaccords, rien de grave. Nous n’avons jamais franchi la ligne, et il n’y a aucune rancœur. »

Thauvin va même plus loin en saluant le talent de Payet : « C’est un joueur extraordinaire, très performant. J’ai énormément appris à ses côtés et c’était un vrai plaisir de jouer avec lui. Si j’ai marqué autant de buts à l’OM, c’est en grande partie grâce à sa créativité. »

Thauvin remercie Payet

L’association Thauvin-Payet a véritablement marqué l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Leur complémentarité, entre la percussion du premier et la vision du second, a permis au club phocéen de viser plus haut et de franchir des caps essentiels. Pour Thauvin, partager le terrain avec un meneur du calibre de Payet a été une chance inestimable. Il le rappelle lui-même : « Soyons honnêtes, Dimitri Payet est ce type de joueur qui fait grandir ceux qui l’entourent. »

Au-delà des statistiques individuelles, leur entente a contribué à créer des souvenirs marquants pour la communauté marseillaise. Malgré les polémiques ou autres dossiers sensibles ayant visé Payet, Thauvin insiste sur un héritage basé sur le partage, l’exigence et le respect mutuel.

Un message adressé aux supporters olympiens

Les mots de Thauvin résonnent comme un appel à tourner la page des polémiques. Son témoignage sincère est une invitation à retenir l’essentiel : la passion commune et les succès partagés sous le maillot de l’OM. En posant ainsi les choses, Florian Thauvin apaise définitivement un débat stérile et renforce le lien indéfectible entre joueurs et supporters. Un message fort.

