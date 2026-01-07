FC Nantes Mercato : Les Kita fortement contrariés dans le dossier Ilenikhena (AS Monaco)

Le FC Nantes a été refroidi par le Torino dans le dossier Zakaria Aboukhlal. Il se tourne désormais vers un autre joueur offensif, et vers l’AS Monaco et son attaquant George Ilenikhena. Mais les Kita ne sont pas seuls sur le coup…

Nous en faisions l’écho hier matin : après quelques jours de tensions liées à un petit différend d’ordre financier, l’arrivée de Zakaria Aboukhlal semblait sur les rails au FC Nantes. Le Marocain était attendu jeudi dans la cité des Ducs pour un prêt jusqu’à la fin de saison, accompagné d’un contrat courant jusqu’en juin 2030. Mais dimanche, Marco Baroni, son entraîneur à Vérone, a surpris en titularisant Aboukhlal au poste de piston gauche lors de la victoire 3-0 contre le Hellas et Baroni compte à présent sur Aboukhlal, et il souhaite le conserver. La piste s’est donc refroidie, et le FC Nantes aurait même carrément lâché l’affaire.

Francfort prêt à mettre le paquet sur Ilenikhena

Alors que les autres dossiers chauds menant à Mohamed Kaba (Lecce) et à Ibrahima Sissoko (Bochum) sont toujours d’actualité, le FC Nantes étudient désormais d’autres options pour renforcer son attaque. Comme révélé dans nos colonnes hier soir, Ahmed Kantari a demandé un attaquant de fixation, capable de jouer en point d’appui, et les dirigeants creusent la piste du Monégasque George Ilenikhena, en manque de temps de jeu à l’ASM. Le contact a été établi. Ilenikhena n’a marqué que 8 buts en un an et demi depuis son arrivée en Principauté, en 47 matches. Rarement titulaire, il aspire à avoir plus de temps de jeu et verrait d’un bon œil un prêt au FC Nantes. Les dirigeants poussent dans ce sens mais sur ce dossier, les Kita doivent faire avec une rude concurrence. En effet, Stuttgart est aussi sur le coup. Et selon Foot Mercato, Francfort est aussi sur les rangs. L’Eintravcht serait même déjà passée à l’attaque en proposant un prêt assorti d’une option d’achat autour de 25 M€. Une proposition sur laquelle le FC Nantes risque d’avoir beaucoup de mal à s’aligner…