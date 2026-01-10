CAN 2025 : scène lunaire après Algérie-Nigeria, des journalistes en viennent aux mains (vidéo)

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La soirée de ce samedi au Grand Stade de Marrakech restera comme l’une des plus tumultueuses de cette édition de la CAN 2025. Après la victoire 2‑0 du Nigéria face à l’Algérie en quart de finale, la frustration des joueurs et de certains acteurs autour du match a dégénéré, débordant largement le cadre sportif.

🔥 Une élimination teintée de colère

Le Nigeria s’est imposé de façon nette et mérite sa qualification en demi‑finales contre le Maroc, avec des buts de Victor Osimhen et Akor Adams en seconde période.

Mais du côté algérien, la défaite a laissé des traces : plusieurs joueurs ont vivement contesté la prestation arbitrale, notamment une décision de pénalty non accordé sur une main dans la surface qui aurait pu changer le cours de la rencontre.

⚔️ Violence et échauffourées après le coup de sifflet

Dès le coup de sifflet final, les tensions ont explosé :

Sur le terrain , des altercations ont opposé des joueurs algériens et nigérians, avec notamment un incident impliquant le gardien Luca Zidane et le milieu Fisayo Dele‑Bashiru . Des coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les protagonistes.

, des altercations ont opposé des joueurs algériens et nigérians, avec notamment un . Des coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les protagonistes. L’arbitre sénégalais Issa Sy et son équipe ont été escortés sous protection par la sécurité, après avoir été pris à partie par des membres du staff algérien.

ont été escortés sous protection par la sécurité, après avoir été pris à partie par des membres du staff algérien. Dans les tribunes, des supporters algériens frustrés ont eu des échanges avec la sécurité, certains tentant même d’accéder à la pelouse avant d’être soumis au dispositif sécuritaire.

📰 La zone mixte, lieu de nouveaux débordements

Le plus surprenant a peut‑être été ce qui s’est passé en zone mixte, l’espace dédié aux journalistes après le match. L’atmosphère y est devenue explosive :

Une dizaine de journalistes se sont retrouvés impliqués dans des altercations verbales… puis physiques .

. D’après plusieurs témoins et vidéos partagées, des journalistes algériens et marocains se sont affrontés , nécessitant l’intervention du service de sécurité de la CAF pour rétablir le calme.

, nécessitant l’intervention du pour rétablir le calme. La scène rare — et fortement critiquée — a prolongé une ambiance déjà tendue, jetant un éclairage négatif sur la fin de match et l’après‑match de cette CAN.

⚠️ Il n’est pas courant que des professionels des médias en viennent aux mains dans une zone pourtant protégée, ce qui souligne l’intensité émotionnelle du moment.

Alors que le sport devrait rester un vecteur d’échanges et de respect, cette élimination a malheureusement été marquée par des scènes de violence et de dérapages, touchant joueurs, officiels, supporters — et même la presse.

L’incident soulève des questions sur la gestion de la sécurité et la pression autour des grandes rencontres internationales, d’autant plus dans une compétition aussi suivie que la CAN.