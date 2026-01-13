Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’OM affronte Bayeux, club de R1, ce mardi en 16es de finale de Coupe de France, un match qui pourrait rapidement se transformer en piège pour les Olympiens. Avec le PSG déjà éliminé, Marseille a l’occasion de se rapprocher d’un premier titre depuis 2012, mais devra se montrer sérieux dès les premiers instants.

Ce mardi matin, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe pour la rencontre. Plusieurs cadres offensifs manqueront à l’appel, à commencer par Paixão et Aubameyang, vraisemblablement ménagés pour récupérer avant les prochains rendez-vous. Robinio Vaz, en partance pour l’AS Rome, est lui aussi absent.

Malgré ces absences, De Zerbi pourra compter sur un effectif capable de faire la différence sur le papier, mais la prudence reste de mise face à un adversaire prêt à jouer sa carte à fond. La vigilance et la gestion du match seront cruciales pour éviter un faux pas dans cette épreuve à élimination directe.