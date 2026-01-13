À LA UNE DU 13 JAN 2026
[11:50]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Boga ou Moffi, la vérité sur un double dossier alléchant
[11:21]Revue de presse : le PFC vise une bête noire de Nantes, une recrue se rapproche de Rennes, un futur Frankowski à Lens ?
[11:19]OM : 3 absents de taille dans le groupe pour Bayeux
[11:00]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso viré, Vinicius enfin prolongé ? 
[10:49]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a flashé sur un petit prodige du PSG que s’arrache la Ligue 1
[10:13]OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, Fabrizio Romano vend la mèche !
[09:45]Revue de presse espagnole : un premier renfort pour Arbeloa au Real Madrid, coup dur pour Cancelo au FC Barcelone ! 
[09:30]RC Lens Mercato : Leca a reçu une réponse pleine de promesses de Côme pour Van Der Brempt
[09:12]ASSE Mercato : Batubinsika a trouvé preneur, un petit bonus en vue pour recruter cet hiver ?
[08:48]OM Mercato : après les adieux de Vaz, Benatia et Bakola ont pris une décision radicale ! 
OM : 3 absents de taille dans le groupe pour Bayeux

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 11:19
Igor Paixao (OM)
L’OM affronte Bayeux, club de R1, ce mardi en 16es de finale de Coupe de France, un match qui pourrait rapidement se transformer en piège pour les Olympiens. Avec le PSG déjà éliminé, Marseille a l’occasion de se rapprocher d’un premier titre depuis 2012, mais devra se montrer sérieux dès les premiers instants.

Ce mardi matin, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe pour la rencontre. Plusieurs cadres offensifs manqueront à l’appel, à commencer par Paixão et Aubameyang, vraisemblablement ménagés pour récupérer avant les prochains rendez-vous. Robinio Vaz, en partance pour l’AS Rome, est lui aussi absent.

Paixao absent

Malgré ces absences, De Zerbi pourra compter sur un effectif capable de faire la différence sur le papier, mais la prudence reste de mise face à un adversaire prêt à jouer sa carte à fond. La vigilance et la gestion du match seront cruciales pour éviter un faux pas dans cette épreuve à élimination directe.

OM

