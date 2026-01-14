FC Nantes : après Sissoko, quelle doit être la priorité au mercato ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat sur la prochaine priorité du mercato du FC Nantes cet hiver.

« Un tueur devant ne serait pas de trop »

« Après l’arrivée d’Ibrahima Sissoko, la priorité du FC Nantes cet hiver devrait se situer en attaque. Si le milieu se renforce encore, avec Mohamed Kaba en négociations, et que la défense nécessite encore quelques ajustements pour être stabilisée, le véritable chantier reste offensif. Pour gagner des matches, il faudra marquer des buts. Et dans ce registre, les Canaris ne sont pas légion. De plus, Mostafa Mohamed n’est pas certain de rester à son retour de la CAN, ce qui pourrait laisser un vide difficile à combler.

Matthis Abline a déjà montré toute sa qualité, mais il ne pourra pas porter l’attaque à lui seul sur la durée. Le staff le sait parfaitement et travaille en ce sens en restant attentif à la moindre opportunité de marché. Oui, l’arrivée récente de Rémy Cabella apporte un souffle créatif intéressant, mais il est avant tout un joueur de liaison et de créativité plutôt qu’un finisseur capable de transformer chaque occasion en but. Le FC Nantes a besoin de ce profil et a donc tout intérêt à se montrer actif sur le marché pour attirer un tueur de surface, le poids des ans de Youssef El Arabi se faisant aussi sentir malgré une réelle volonté de bien faire. »

Bastien AUBERT

« Un défenseur central »

« Avant la reprise de la compétition, la priorité des priorités, pour moi, était le recrutement d’un défenseur central. La paire Awaziem-Tati avait montré trop de limites lors de la première partie de saison, notamment le jeune joueur formé au club. Il avait bien débuté mais s’était enfoncé dans la médiocrité, sans doute touché moralement par l’accumulation de mauvais résultats. Autant dire que j’ai craint le pire en voyant une triplette Amian-Tati-Cozza alignée au Vélodrome. Mais le miracle s’est produit sous la forme d’un 2-0 net et sans bavure et j’ai quelque peu revu mon jugement.

Mais si j’ai effacé le côté urgent, je continue de penser que le FC Nantes devrait recruter un défenseur central. Au cas où Tylel Tati retraverserait une crise de confiance ou si Chidozie Awaziem venait à être blessé ou suspendu. Je ne crois pas non plus que Nicolas Cozza soit une solution pérenne à ce poste, même s’il est moins catastrophique qu’en latéral gauche. Je miserais sur un joueur expérimenté, habitué à la lutte pour le maintien. »

Raphaël NOUET