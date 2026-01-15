Real Madrid : n’y avait-il pas mieux qu’Arbeloa pour l’après Xabi Alonso ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat : Alvaro Arbeloa est-il le meilleur choix possible pour l’après Xabi Alonso ?

« Comme Zidane, Arbeloa pourrait surprendre »

« Sur le papier, on pensait tous l’été dernier que Xabi Alonso était le candidat idéal pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Las, je dirais donc qu’Alvaro Arbeloa apparaît comme la meilleure option pour lui succéder ! Connaissant le club sur le bout des doigts après y avoir été joueur et entraîneur dans les équipes jeunes, il a déjà prouvé sa capacité à lancer des talents prometteurs dans le groupe professionnel. Depuis 2020, Arbeloa a en effet gravi tous les échelons dans la formation madrilène, prônant un style basé sur un pressing intense, clairement inspiré de Jürgen Klopp à Liverpool. Un football qui séduit et qui correspond à l’identité que le Real souhaite retrouver.

On peut entendre que l’inexpérience du jeune et fougueux Arbeloa (42 ans) sur un banc puisse faire tiquer certains mais on rappellera qu’un certain Zinédine Zidane avait lui aussi débarqué en 2016 dans une configuration similaire, en janvier, pour succéder à un Rafael Benitez dogmatique et très critiqué. Enfin, sur le marché, les alternatives avec un CV solide étaient loin d’être légion cet hiver. Donc, on laissera volontiers à Arbeloa le bénéfice du doute. »

Bastien AUBERT

« Difficile de trouver la perle rare en janvier »

« J’avoue ne pas comprendre du tout Florentino Pérez. Dès le départ, on a senti que Xabi Alonso n’était pas le favori du président du Real Madrid et que ce dernier ne lui accorderait pas toute sa confiance. Avec un tel handicap, il était évident que l’ancien milieu ne ferait pas de vieux os sur le banc merengue. La question est : s’il ne croyait pas en lui, pourquoi Florentino Pérez l’a-t-il recruté ? Et quand va-t-il arrêter de privilégier les joueurs, surtout les stars, aux dépens du collectif et de ses coachs ? La première période galactique a très mal tourné à cause de ça et le dirigeant est en train de reproduire les mêmes erreurs.

Alors, peut-être que, comme le dit Bastien, Arbeloa fera une Zidane ou une Del Bosque, pour reprendre l’exemple des premiers Galactiques. Mais je n’y crois pas. Ce qui est sûr, c’est qu’à cette période de l’année, il est quasi impossible de trouver un très bon entraîneur. Les meilleurs sont pris et les rares qui pointent au chômage ont rarement envie de reprendre une équipe dont ils n’ont pas choisi les joueurs et avec laquelle ils ne pourront pas travailler en profondeur. Surtout dans un club comme le Real Madrid, la crainte de plomber sa carrière avec six mois catastrophiques surpasse le prestige du poste. Donc, non, il n’y avait pas mieux qu’Arbeloa à ce moment-là de la saison. Mais je pense que l’ancien coach de la réserve ne fera pas de vieux os et sera remplacé à la fin de la saison. »

Raphaël NOUET