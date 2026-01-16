OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : le PSG éliminé, quel est le favori de la Coupe de France ? 

Le PSG sorti par le Paris FC dès les 16es de finale, quel est désormais le favori de la Coupe de France ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« À Lens, c’est maintenant ou jamais »

« Après l’élimination du PSG, le RC Lens s’impose comme le favori logique de cette édition de la Coupe de France. Avec une première moitié de saison menée de main de maître, le Racing est leader du championnat et affiche une régularité impressionnante. L’infirmerie est presque vide, la CAN touche bientôt à sa fin et les joueurs clés reviennent peu à peu, offrant à Pierre Sage un effectif quasi au complet pour aborder la suite. Le prochain adversaire, Troyes, bien que leader de Ligue 2, est sur le papier largement à la portée des Sang et Or.

Mais ce n’est pas seulement une question de calendrier ou d’avantage physique : le RC Lens bénéficie d’un atout que peu de clubs peuvent se permettre cette année. Le club artésien n’a pas de coupe d’Europe à disputer, contrairement à l’OM ou l’OL, ce qui signifie qu’une grande partie de l’attention, de l’énergie et de la préparation peuvent être concentrée sur la compétition. Dernier point à ne pas négliger : le RC Lens n’a jamais remporté la Coupe de France. Jamais. Et cette saison, toutes les conditions sont réunies pour y parvenir. Pour les Sang et Or, c’est peut-être la saison ou jamais. »

Bastien AUBERT

« Ce devrait être l’OM, mais… »

« Si l’on s’en tient à la simple logique sportive, le RC Lens peut effectivement y croire cette année. Mais si l’on compare les effectifs et le potentiel, l’OM est largement devant. Sa prestation dans le Trophée des champions, où il a malmené le PSG et a été à deux doigts de le battre, prouve que dans un bon jour, l’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas d’autre rival que les Parisiens en France. Le souci, ou plutôt les soucis, c’est qu’elle n’est pas tout le temps dans un bon jour et que la Coupe de France, après avoir été la maîtresse de l’OM pendant 80 ans, refuse depuis 37 ans de succomber à son charme. La malédiction sera bien brisée un jour et ce pourrait être en 2026. Mais il faudra pour cela être totalement concentré à chaque tour et s’éviter des humiliations comme contre Carquefou, Annecy ou encore Sochaux, en finale de l’édition 2007…

Si les Marseillais trouvent encore le moyen de se prendre les pieds dans le tapis, je verrais bien Lens ou Lyon, qui est bien reparti cette année. Et qui court lui aussi depuis un trophée depuis bien longtemps. 2012, très exactement, et c’était déjà la Coupe de France. Les moqueurs pointent souvent l’OM du doigt en rappelant que ça fait 14 ans qu’il court après un titre. C’est la même chose pour l’OL, qui pourrait concrétiser sa résurrection par une sixième Coupe de France. »

Raphaël NOUET