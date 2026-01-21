ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?

Paul Eymard, Kévin Pédro, Djylian N’Guessan encore Nadir El Jamali… quel jeune doit intégrer le 11 d’Eirik Horneland pour cette seconde partie de saison ? Le débat est lancé chez But!.

« Kévin Pédro et vite ! »

« À l’ASSE, la question du poste de latéral droit ne devrait plus vraiment se poser même lorsque Joao Ferreira fera son retour de blessure. Kevin Pedro a gagné le droit de rester titulaire par ses performances, mais aussi par ce qu’il apporte à l’équilibre collectif. Eirik Horneland l’a lui-même souligné : Pedro est solide sur le côté, capable de tenir son couloir avec sérieux et intensité, mais il possède surtout cette faculté précieuse de pouvoir basculer dans l’axe sans faire baisser le niveau du duo articulé autour de Mickaël Nadé et Chico Lamba.

Même s’il a certains défauts de sa jeunesse, sa lecture du jeu et sa discipline permettent de mieux fermer les espaces et de sécuriser l’arrière-garde, notamment dans les temps faibles. Là où Ferreira propose un profil plus offensif mais parfois friable défensivement, Pedro rassure et stabilise. Le conserver dans le onze serait donc un choix sportif cohérent, mais aussi un signal fort envoyé par le club : celui d’une ASSE qui assume la confiance accordée à ses jeunes, construit sur la durée et qui affiche clairement son ambition de viser la montée en Ligue 1 dès la fin de saison. »

Bastien AUBERT

« Aucun ! »

« J’hésitais entre cette réponse et Kevin Pedro, dont j’ai beaucoup aimé les premiers pas chez les professionnels. Mais puisque Bastien a dégainé le premier, je vais rester sur mon choix initial : aucun. Ce n’est plus l’heure de faire des expérimentations. L’ASSE est mal partie dans la course à la promotion directe, elle doit prendre un maximum de points d’ici la fin de saison pour faire son retard sur le Red Star (un seul point, ça va…) voire sur Troyes (sept, beaucoup plus compliqué !). Alors qu’elle était censée écraser la concurrence, l’équipe d’Eirik Horneland galère toujours autant dans le jeu. Changer les hommes pour y mettre des jeunes ne me semble pas être une bonne idée. Le timing n’est pas bon.

Bien sûr, la jeunesse stéphanoise mériterait d’être mise en avant. Mais mieux vaut que ce soit en Ligue 1 la saison prochaine qu’en Ligue 2, non ? La priorité des priorités est de remonter. L’épanouissement des jeunes issus du centre de formation devra attendre. Dans le meilleur des cas, pourquoi pas en fin de saison, quand l’ASSE, après avoir pris une belle avance sur le 3e, pourra se permettre de sortir ses titulaires habituels ? »

Raphaël NOUET