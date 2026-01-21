À LA UNE DU 21 JAN 2026
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
[08:40]Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir
[08:13]ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims
[07:50]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !
[07:24]PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé
[07:00]OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !
[06:00]ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?
[05:00]OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?

Par Bastien Aubert - 21 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Kévin Pedro (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Paul Eymard, Kévin Pédro, Djylian N’Guessan encore Nadir El Jamali… quel jeune doit intégrer le 11 d’Eirik Horneland pour cette seconde partie de saison ? Le débat est lancé chez But!.

« Kévin Pédro et vite ! »

« À l’ASSE, la question du poste de latéral droit ne devrait plus vraiment se poser même lorsque Joao Ferreira fera son retour de blessure. Kevin Pedro a gagné le droit de rester titulaire par ses performances, mais aussi par ce qu’il apporte à l’équilibre collectif. Eirik Horneland l’a lui-même souligné : Pedro est solide sur le côté, capable de tenir son couloir avec sérieux et intensité, mais il possède surtout cette faculté précieuse de pouvoir basculer dans l’axe sans faire baisser le niveau du duo articulé autour de Mickaël Nadé et Chico Lamba. 

Même s’il a certains défauts de sa jeunesse, sa lecture du jeu et sa discipline permettent de mieux fermer les espaces et de sécuriser l’arrière-garde, notamment dans les temps faibles. Là où Ferreira propose un profil plus offensif mais parfois friable défensivement, Pedro rassure et stabilise. Le conserver dans le onze serait donc un choix sportif cohérent, mais aussi un signal fort envoyé par le club : celui d’une ASSE qui assume la confiance accordée à ses jeunes, construit sur la durée et qui affiche clairement son ambition de viser la montée en Ligue 1 dès la fin de saison. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Bastien AUBERT

« Aucun ! »

« J’hésitais entre cette réponse et Kevin Pedro, dont j’ai beaucoup aimé les premiers pas chez les professionnels. Mais puisque Bastien a dégainé le premier, je vais rester sur mon choix initial : aucun. Ce n’est plus l’heure de faire des expérimentations. L’ASSE est mal partie dans la course à la promotion directe, elle doit prendre un maximum de points d’ici la fin de saison pour faire son retard sur le Red Star (un seul point, ça va…) voire sur Troyes (sept, beaucoup plus compliqué !). Alors qu’elle était censée écraser la concurrence, l’équipe d’Eirik Horneland galère toujours autant dans le jeu. Changer les hommes pour y mettre des jeunes ne me semble pas être une bonne idée. Le timing n’est pas bon.

Bien sûr, la jeunesse stéphanoise mériterait d’être mise en avant. Mais mieux vaut que ce soit en Ligue 1 la saison prochaine qu’en Ligue 2, non ? La priorité des priorités est de remonter. L’épanouissement des jeunes issus du centre de formation devra attendre. Dans le meilleur des cas, pourquoi pas en fin de saison, quand l’ASSE, après avoir pris une belle avance sur le 3e, pourra se permettre de sortir ses titulaires habituels ? »

Raphaël NOUET

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot