À LA UNE DU 21 JAN 2026
[12:34]ASSE Mercato : Kilmer a les poches pleines mais un sérieux handicap pour boucler des recrues 
[12:08]OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson
[11:46]Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !
[11:27]Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos
[10:50]OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !
[10:34]OM : le groupe de De Zerbi pour Liverpool avec une absence surprise
[10:28]ASSE Mercato : que doit recruter Kilmer Sports cet hiver ? Les supporters ont choisi !
[10:02]OL Mercato : Fonseca veut piquer une recrue défensive à Paris ! 
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 10:50
Emerson (OM)
Absent du groupe de l’OM pour Liverpool, Emerson s’est blessé à la cuisse gauche.

À la surprise générale, Emerson est absent du groupe retenu par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, pour le choc de Ligue des Champions de ce mercredi (21h) contre Liverpool.

Blessure à la cuisse pour Emerson

La raison ? L’ancien joueur de West Ham s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement et souffre d’une lésion à la cuisse gauche, comme annoncé ce mercredi matin par le club phocéen dans un communiqué médical. Le latéral gauche marseillais devrait donc être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. C’est un gros coup dur pour Roberto De Zerbi et les Phocéens pour ce match face aux Reds, mais aussi pour la suite de la saison.

