OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !

Absent du groupe de l’OM pour Liverpool, Emerson s’est blessé à la cuisse gauche.

À la surprise générale, Emerson est absent du groupe retenu par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, pour le choc de Ligue des Champions de ce mercredi (21h) contre Liverpool.

Blessure à la cuisse pour Emerson

La raison ? L’ancien joueur de West Ham s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement et souffre d’une lésion à la cuisse gauche, comme annoncé ce mercredi matin par le club phocéen dans un communiqué médical. Le latéral gauche marseillais devrait donc être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. C’est un gros coup dur pour Roberto De Zerbi et les Phocéens pour ce match face aux Reds, mais aussi pour la suite de la saison.