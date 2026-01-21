À LA UNE DU 21 JAN 2026
[12:34]ASSE Mercato : Kilmer a les poches pleines mais un sérieux handicap pour boucler des recrues 
[12:08]OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson
[11:46]Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !
[11:27]Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos
[10:50]OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !
[10:34]OM : le groupe de De Zerbi pour Liverpool avec une absence surprise
[10:28]ASSE Mercato : que doit recruter Kilmer Sports cet hiver ? Les supporters ont choisi !
[10:02]OL Mercato : Fonseca veut piquer une recrue défensive à Paris ! 
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
OM : le groupe de De Zerbi pour Liverpool avec une absence surprise

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 10:34
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
On connaît le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour le choc de Ligue des Champions contre Liverpool.

En bonne position pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer un rendez-vous capital, ce mercredi soir (21h) à l’Orange Vélodrome, contre Liverpool, pour son avant-dernier match de phase de ligue.

Emerson absent de dernière minute !

À quelques heures de ce choc, l’OM a communiqué la liste des joueurs retenus par Roberto De Zerbi. Surprise, Emerson est absent de ce groupe tout comme Nayef Aguerd, laissé au repos après la fin de la CAN 2025.

Le groupe de l’OM : De Lange, Rulli, Van Neck – Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Hojbjer, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Mmadi, Paixao, Traoré.

OMLigue des champions

