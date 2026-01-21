OM : le groupe de De Zerbi pour Liverpool avec une absence surprise

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

On connaît le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour le choc de Ligue des Champions contre Liverpool.

En bonne position pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer un rendez-vous capital, ce mercredi soir (21h) à l’Orange Vélodrome, contre Liverpool, pour son avant-dernier match de phase de ligue.

Emerson absent de dernière minute !

À quelques heures de ce choc, l’OM a communiqué la liste des joueurs retenus par Roberto De Zerbi. Surprise, Emerson est absent de ce groupe tout comme Nayef Aguerd, laissé au repos après la fin de la CAN 2025.

Le groupe de l’OM : De Lange, Rulli, Van Neck – Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Hojbjer, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Mmadi, Paixao, Traoré.