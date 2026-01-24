PSG Mercato : le départ d’un milieu de terrain officialisé, ça bouge pour Gonçalo Ramos

Il n’y a plus qu’un Doué au PSG… où Gonçalo Ramos est sollicité

Dans l’ombre de son cousin germain, Désiré Doué, Eddy Doué évoluait avec la réserve du PSG où il était en fin de contrat à l’issue de la saison. Une saison que le milieu de terrain de 20 ans ne terminera pas à Paris.

Eddy Doué file au Portugal

En effet, alors que le PSG disputait sa rencontre à Auxerre hier soir, le club portugais de l’Estrela Amadora a officialisé l’arrivée d’Eddy Doué. Le joueur a été libéré de ses six derniers mois de contrat stagiaire en contrepartie d’un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Eddy Doué s’est engagé avec le club portugais jusqu’en juin 2028. Un premier contrat professionnel qu’Eddy Doué doit notamment à ses bonnes prestations en Premier League International Cup avec le groupe Espoirs du PSG. Par ailleurs, Gonçalo Ramos, décevant hier soir à Auxerre, attiserait de plus en plus les convoitises à l’approche de la fin du Mercato. Selon Ekrem Konur, Aston Villa et Crystal Palace pousse pour le recruter. L’Atlético de Madrid serait aussi sur les rangs, mais pour cet été. Le PSG ne devrait pas céder son attaquant portugais avant l’issue de la saison, celui-ci étant très apprécié de Luis Enrique malgré son temps de jeu limité lors des gros matchs.

💫 Eddy Doue é tricolor! pic.twitter.com/n6UpNTcl8P — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) January 23, 2026