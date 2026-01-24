À LA UNE DU 24 JAN 2026
[11:00]ASSE : un milieu physique et tout ira bien, vraiment ?
[10:30]OM : saison terminée pour un défenseur marseillais
[10:00]OM – RC Lens : De Zerbi va révolutionner son onze de départ, Greenwood écarté !
[09:40]OL : le centre d’entraînement vandalisé, la colère gronde contre John Textor à Botafogo
[09:20]PSG Mercato : le départ d’un milieu de terrain officialisé, ça bouge pour Gonçalo Ramos
[09:00]FC Nantes : une première compo probable contre l’OGC Nice dévoilée
[08:40]OM Mercato : un cador de Serie A passe à l’attaque pour Bakola
[08:20]CAN 2025 : Cristiano Ronaldo accueille Sadio Mané en héros à Al-Nassr après son sacre avec le Sénégal
[08:00]RC Lens Mercato : un nouveau défenseur va débarquer, il connait déjà la maison !
[07:00]Stade de Reims – ASSE : la compo probable des Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : le départ d’un milieu de terrain officialisé, ça bouge pour Gonçalo Ramos

Par Laurent Hess - 24 Jan 2026, 09:20
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Il n’y a plus qu’un Doué au PSG… où Gonçalo Ramos est sollicité

Dans l’ombre de son cousin germain, Désiré Doué, Eddy Doué évoluait avec la réserve du PSG où il était en fin de contrat à l’issue de la saison. Une saison que le milieu de terrain de 20 ans ne terminera pas à Paris.

Eddy Doué file au Portugal

En effet, alors que le PSG disputait sa rencontre à Auxerre hier soir, le club portugais de l’Estrela Amadora a officialisé l’arrivée d’Eddy Doué. Le joueur a été libéré de ses six derniers mois de contrat stagiaire en contrepartie d’un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Eddy Doué s’est engagé avec le club portugais jusqu’en juin 2028. Un premier contrat professionnel qu’Eddy Doué doit notamment à ses bonnes prestations en Premier League International Cup avec le groupe Espoirs du PSG. Par ailleurs, Gonçalo Ramos, décevant hier soir à Auxerre, attiserait de plus en plus les convoitises à l’approche de la fin du Mercato. Selon Ekrem Konur, Aston Villa et Crystal Palace pousse pour le recruter. L’Atlético de Madrid serait aussi sur les rangs, mais pour cet été. Le PSG ne devrait pas céder son attaquant portugais avant l’issue de la saison, celui-ci étant très apprécié de Luis Enrique malgré son temps de jeu limité lors des gros matchs.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot