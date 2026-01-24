À LA UNE DU 24 JAN 2026
[20:55]Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, Beye sort du silence
[20:22]OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !
[19:35]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal
[19:19]LOSC Mercato : un cadre de Bruno Genesio prolonge (officiel)
[19:04]ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims
[19:01]Stade Rennais : battus par Lorient, les Rouge et Noir calent dans la course au podium
[18:37]PSG Mercato : gros retournement de situation à venir pour Kolo Muani ?
[18:17]Vives tensions entre les supporters de l’ASSE et du RC Lens (vidéo)
[17:46]FC Nantes : Kantari déplore une cascade d’absents pour le choc contre Nice
[17:13]ASSE : Ekwah piégé par un faux agent, les supporters prêts à lui pardonner ?
ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 19:04
Eirik Horneland (ASSE)
Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Reims.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Stade de Reims pour la 20e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts prendraient la 2e place du classement après le match nul du Red Star plus tôt dans la journée. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Eirik Horneland, la même que celle qui a battu Clermont la semaine dernière. Coup d’envoi à 20h au stade Auguste-Delaune.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, Moueffek – El Jamali, Stassin, Boakye.

