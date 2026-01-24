ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Reims.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Stade de Reims pour la 20e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts prendraient la 2e place du classement après le match nul du Red Star plus tôt dans la journée. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Eirik Horneland, la même que celle qui a battu Clermont la semaine dernière. Coup d’envoi à 20h au stade Auguste-Delaune.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Jaber, Tardieu, Moueffek – El Jamali, Stassin, Boakye.