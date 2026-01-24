À LA UNE DU 24 JAN 2026
[20:55]Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, Beye sort du silence
[20:22]OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !
[19:35]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal
[19:19]LOSC Mercato : un cadre de Bruno Genesio prolonge (officiel)
[19:04]ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims
[19:01]Stade Rennais : battus par Lorient, les Rouge et Noir calent dans la course au podium
[18:37]PSG Mercato : gros retournement de situation à venir pour Kolo Muani ?
[18:17]Vives tensions entre les supporters de l’ASSE et du RC Lens (vidéo)
[17:46]FC Nantes : Kantari déplore une cascade d’absents pour le choc contre Nice
[17:13]ASSE : Ekwah piégé par un faux agent, les supporters prêts à lui pardonner ?
Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 19:35
L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Villarreal.

Ce samedi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Villarreal pour la 21e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa. Coup d’envoi à 21h au Stade de la Cerámica.

La compo du Real Madrid

Courtois – Valverde (cap), Asencio, Huijsen, Carreras – Güler, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

