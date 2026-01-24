Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Villarreal.
Ce samedi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Villarreal pour la 21e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa. Coup d’envoi à 21h au Stade de la Cerámica.
La compo du Real Madrid
Courtois – Valverde (cap), Asencio, Huijsen, Carreras – Güler, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @VillarrealCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/a6fsoLrVX8— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 24, 2026