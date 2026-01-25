À LA UNE DU 25 JAN 2026
[16:20]Stade Rennais Mercato : Fofana a choisi son nouveau club !
[16:00]FC Barcelone Mercato : Dro au PSG, feuilleton terminé !
[15:40]ASSE, LOSC, PSG, OGC Nice, OM : le gros coup de gueule de Christophe Galtier
[15:00]Stade Rennais Mercato : Meïté vers l’Arabie saoudite, ce détail qui ne laisse aucun doute
[14:05]FC Nantes : la compo de Kantari pour le choc face à l’OGC Nice
[13:33]ASSE : Kilmer Sports a un coach pour remplacer Horneland, Galtier et Mourinho le connaissent bien !
[13:10]FC Nantes : les Kita déjà prêts à lourder Kantari en cas de défaite face à Nice ?
[12:51]Real Madrid : Liverpool fonce sur Xabi Alonso… qui a déjà donné sa réponse !
[12:27]OM Mercato : départ imminent pour Maupay, sa destination est connue !
[11:58]ASSE : c’est confirmé, Kilmer se réunit pour trancher l’avenir d’Horneland
ASSE : Kilmer Sports a un coach pour remplacer Horneland, Galtier et Mourinho le connaissent bien !

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 13:33
Eirik Horneland est plus menacé que jamais après la nouvelle défaite de l’ASSE hier soir sur le terrain du Stade de Reims (0-1). Et une piste semble se préciser pour le remplacer…

Pourtant en supériorité numérique les 42 dernières minutes de la rencontre hier soir au stade Auguste-Delaune, l’ASSE s’est inclinée à Reims (0-1), qui a marqué en étant à 10 contre 11 face à des Verts qui n’ont remporté selon Opta que 43% de leurs duels face aux Rémois. La 6e défaite de la saison pourrait être celle de trop pour Eirik Horneland.

Sacramento dans les petits papiers de KSV pour coacher l’ASSE

A Reims, les supporters ont de nouveau chahuté les joueurs, comme au Mans lors du déplacement précédent et comme face à Clermont. La colère gronde à l’ASSE et les messages déployés par les Ultras montrent que la direction est aussi dans leur viseur. Kilmer Sports avait récupéré le club en Ligue 1. Il est descendu en Ligue 2 et ne domine pas son championnat comme il devrait vu son budget. Horneland se retrouve aujourd’hui en première ligne, et en fusible idéal. Une réunion d’urgence se tient à L’Etrat ce dimanche où le sort du Norvégien pourrait être scellé. Et pour le remplacer, une piste est évoquée. Selon Sacha Tavolieri, elle mène à Joao Sacramento. « Libre depuis son départ du LASK Linz, le Portugais (ex-adjoint de Mourinho à THFC & de Galtier au PSG) est un des noms sur la liste pour remplacer Eirik Horneland », révèle le journaliste belge. A suivre…

