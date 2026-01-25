Stade Rennais Mercato : Fofana a choisi son nouveau club !

En rupture de banc, Seko Fofana va bien quitter le Stade Rennais au Mercato. Sa destination est connue…

Seko Fofana ne devrait pas terminer la saison au Stade Rennais. Le milieu international ivoirien, arrivé il y a un an à prix d’or et avec un statut de renfort majeur, vit une période délicate depuis qu’il est en Bretagne. L’ancien Lensois n’est plus assuré d’une place de titulaire. Le Stade Rennais dispose d’un milieu dense et compétitif avec Valentin Rongier, Mahdi Camara ou encore Djaoui Cissé, encore plus avec la recrue Sebastian Szymanski, et l’ancien capitaine du RC Lens n’était même pas dans le groupe hier lors de la défzite du SRFC face à Lorfient (0-2).

Beye ne comptait plus sur lui au Stade Rennais

« Il se dit plein de choses autour de lui, c’est un choix de performance, a expliqué Habib Beye. Il y a des joueurs qui sont rentrés de sélection, on a huit milieux de terrain, il y a des joueurs qui sont très performants. Il doit travailler pour re-rentrer dans ce groupe-là. La sélection n’est faite que par rapport à la performance, si ensuite il y a des opportunités, dans ces opportunités on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club. » Alors que Fofana était ciblé par Benfica et par le FC Porto, Foot Mercato révèle ce dimanche que l’Ivoirien a tranché entre les deux géants portugais : il va rejoindre Porto.

Direction Porto pour Fofana

Concernant les modalités de l’opération, il devrait s’agir d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison, alors que le joueur reste lié jusqu’en 2029 au SRFC.