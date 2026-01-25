À LA UNE DU 25 JAN 2026
[16:20]Stade Rennais Mercato : Fofana a choisi son nouveau club !
[16:00]FC Barcelone Mercato : Dro au PSG, feuilleton terminé !
[15:40]ASSE, LOSC, PSG, OGC Nice, OM : le gros coup de gueule de Christophe Galtier
[15:00]Stade Rennais Mercato : Meïté vers l’Arabie saoudite, ce détail qui ne laisse aucun doute
[14:05]FC Nantes : la compo de Kantari pour le choc face à l’OGC Nice
[13:33]ASSE : Kilmer Sports a un coach pour remplacer Horneland, Galtier et Mourinho le connaissent bien !
[13:10]FC Nantes : les Kita déjà prêts à lourder Kantari en cas de défaite face à Nice ?
[12:51]Real Madrid : Liverpool fonce sur Xabi Alonso… qui a déjà donné sa réponse !
[12:27]OM Mercato : départ imminent pour Maupay, sa destination est connue !
[11:58]ASSE : c’est confirmé, Kilmer se réunit pour trancher l’avenir d’Horneland
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Fofana a choisi son nouveau club !

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 16:20
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En rupture de banc, Seko Fofana va bien quitter le Stade Rennais au Mercato. Sa destination est connue…

Seko Fofana ne devrait pas terminer la saison au Stade Rennais. Le milieu international ivoirien, arrivé il y a un an à prix d’or et avec un statut de renfort majeur, vit une période délicate depuis qu’il est en Bretagne. L’ancien Lensois n’est plus assuré d’une place de titulaire. Le Stade Rennais dispose d’un milieu dense et compétitif avec Valentin Rongier, Mahdi Camara ou encore Djaoui Cissé, encore plus avec la recrue Sebastian Szymanski, et l’ancien capitaine du RC Lens n’était même pas dans le groupe hier lors de la défzite du SRFC face à Lorfient (0-2).

Beye ne comptait plus sur lui au Stade Rennais

« Il se dit plein de choses autour de lui, c’est un choix de performance, a expliqué Habib Beye. Il y a des joueurs qui sont rentrés de sélection, on a huit milieux de terrain, il y a des joueurs qui sont très performants. Il doit travailler pour re-rentrer dans ce groupe-là. La sélection n’est faite que par rapport à la performance, si ensuite il y a des opportunités, dans ces opportunités on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club. » Alors que Fofana était ciblé par Benfica et par le FC Porto, Foot Mercato révèle ce dimanche que l’Ivoirien a tranché entre les deux géants portugais : il va rejoindre Porto.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Direction Porto pour Fofana

Concernant les modalités de l’opération, il devrait s’agir d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison, alors que le joueur reste lié jusqu’en 2029 au SRFC.

Stade RennaisRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Stade Rennais