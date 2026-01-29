RC Lens Mercato : les Sang et Or doivent-ils laisser filer Thauvin en Arabie saoudite ?

Florian Thauvin est sollicité par l’Arabie saoudite au Mercato. Le RC Lens doit-il ouvrir la porte à l’ancien attaquant de l’OM ? C’est notre débat…

Non

« Florian Thauvin sort d’un sale match à Marseille. Il est complètement passé à côté de ses retrouvailles avec le Vélodrome. Aux abonnés absents, sifflé par le Vélodrome à son remplacement, l’ailier gardera à n’en pas douter un mauvais souvenir de son retour à Marseille. Et voilà que des rumeurs l’envoient en Arabie saoudite d’ici la fin du Mercato. Elles font en tout cas état d’un intérêt saoudien.

En cas d’offre, est-ce que le RCL doit laisser filer Thauvin ? Pas si évident. Il conviendra de voir la position du principal intéressé, et s’il manifeste la volonté de répondre favorablement aux juteuses sirènes saoudiennes. Mais à mon sens, l’intérêt du RCL est de le conserver. Thauvin réalise une saison assez moyenne sur le plan personnel. Il compile pour l’heure 5 buts et 1 passe décisive. Thauvin est donc assez loin de ses standards de l’OM. Mais quand même, on peut considérer que son apport ne se limite pas qu’au terrain, et que si le Racing est 2e de L1, il n’y est pas étranger. Un départ serait donc un coup dur, je pense, surtout que Pierre Sage est déjà assez limité dans ses choix, en attaque. Plutôt que de perdre un Thauvin, l’idéal ne serait-il pas au contraire d’aller chercher un attaquant supplémentaire ? Ce serait un signe d’ambition. Il y a une qualification en Ligue des champions à aller chercher, quand même ! »

Laurent HESS

« Éviter la saison de trop »

« Le cas échéant et si rien ne change ces prochaines semaines, le RC Lens ne devra pas hésiter à ouvrir la porte à un départ de Florian Thauvin lors du prochain mercato. Sur le papier, son arrivée ressemblait à un coup parfait, mêlant expérience du très haut niveau, statut international et leadership naturel. Mais sur le terrain, le constat est plus mitigé. Si Thauvin reste un leader respecté dans le vestiaire et un relais précieux pour Pierre Sage, son influence dans le jeu lensois ne correspond pas toujours aux attentes placées en lui. Capable d’éclairs, il peut aussi traverser certains matches sans vraiment peser, là où son statut impose d’être décisif et constant. On l’a encore vu à Marseille…

Dans un collectif exigeant, basé sur l’intensité et la répétition des efforts, ce manque de régularité pose question. À 33 ans, alors que l’Arabie Saoudite lui tend les bras avec peut-être la promesse d’un dernier contrat XXL, un départ pourrait finalement arranger tout le monde. Entre une belle indemnité de transfert pour le RC Lens et une sortie par le haut pour Thauvin, surtout si les Sang et Or vont au bout et décrochent le titre, l’option pourrait s’apparenter à un deal gagnant-gagnant. »

Bastien AUBERT