ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !

Les propos polémiques de Gautier Larsonneur après la défaite de l’ASSE à Reims lui valent d’être épinglé par Patrick Guillou.

Samedi soir, suite à la défaite de l’aSSE à Reims (0-1), Gautier Larsonneur s’est exprimé au micro de beIN Sports et évoqué sa honte « d’être capitaine de cette équipe ». Une sortie qui n’a pas été du goût de Patrick Guillou. Dans le Sainté Night Club de cette semaine, l’ancien défenseur stéphanois a taclé le Breton. « Dis-moi quel est ton capitaine, je te dirai comment fonctionne ton club », a-t-il glissé.

Selon Guillou, Larsonneur devrait rendre son brassard de capitaine de l’ASSE

Avant d’ajouter : « Sincèrement, si t’as mal au cœur d’être capitaine de cette équipe, la première chose à faire c’est de rendre ton brassard. » Selon Guillou, Larsonneur, apparu remonté hier mais aussi ce matin à L’Etrat, à l’entraînement, a voulu faire plaisir aux Magic Fans et aux Green Angels, maladroitement, mais il s’est désolidarisé de ses coéquipiers. « On ne se désolidarise jamais du groupe, soutient-il. Il considère que le brassard impose une ligne de conduite claire, protéger ses coéquipiers et encaisser avec eux. Et que le portier stéphanois a commis une erreur majeure. Une sortie qui relance le débat sur le capitanat à l’ASSE.