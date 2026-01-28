À LA UNE DU 28 JAN 2026
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
[22:05]Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record
[22:00]ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
[21:00]RC Lens : Thauvin sous pression, Pierre Sage calme le jeu et attend le rebond !
[20:26]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé un nouveau numéro 6, Kanté en route pour Sainté !
[20:00]Real Madrid : Florentino Pérez recadre 5 stars du vestiaire !
[19:40]RC Lens Mercato : Goduine Koyalipou vers un retour en Ligue 1
ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 21:30
Les propos polémiques de Gautier Larsonneur après la défaite de l’ASSE à Reims lui valent d’être épinglé par Patrick Guillou.

Samedi soir, suite à la défaite de l’aSSE à Reims (0-1), Gautier Larsonneur s’est exprimé au micro de beIN Sports et évoqué sa honte « d’être capitaine de cette équipe ». Une sortie qui n’a pas été du goût de Patrick Guillou. Dans le Sainté Night Club de cette semaine, l’ancien défenseur stéphanois a taclé le Breton. « Dis-moi quel est ton capitaine, je te dirai comment fonctionne ton club », a-t-il glissé.

Selon Guillou, Larsonneur devrait rendre son brassard de capitaine de l’ASSE

Avant d’ajouter : « Sincèrement, si t’as mal au cœur d’être capitaine de cette équipe, la première chose à faire c’est de rendre ton brassard. » Selon Guillou, Larsonneur, apparu remonté hier mais aussi ce matin à L’Etrat, à l’entraînement, a voulu faire plaisir aux Magic Fans et aux Green Angels, maladroitement, mais il s’est désolidarisé de ses coéquipiers. « On ne se désolidarise jamais du groupe, soutient-il. Il considère que le brassard impose une ligne de conduite claire, protéger ses coéquipiers et encaisser avec eux. Et que le portier stéphanois a commis une erreur majeure. Une sortie qui relance le débat sur le capitanat à l’ASSE.

ASSE

