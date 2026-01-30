À LA UNE DU 30 JAN 2026
ASSE Mercato : l’ancien flop Pierre Cornud pète un plomb en Israël

Par Laurent Hess - 30 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Le ciel s’assombrit sérieusement pour Pierre Cornud en Israël. Quelques mois seulement après son retour au Maccabi Haïfa, l’ancien défenseur de l’ASSE traverse une zone de turbulences.

Pierre Cornud, arrivé à Saint-Étienne durant l’été 2024 avant de rallier de nouveau Haïfa, incapable de s’imposer en Ligue 1, semblait avoir fait le choix de la stabilité. Mais tout s’écroule depuis quelques jours.

Enchaînement de sanctions pour Cornud : du carton rouge à l’exclusion de l’entraînement

Après avoir écopé d’un carton rouge face au Maccabi Netanya et une suspension immédiate, Cornud a fait parler de lui à l’entraînement, rapporte Sport5. Une vive altercation l’a opposé à Sof Podgoreanu. Tout est parti d’un geste technique – un petit pont signé Podgoreanu – qui a déclenché une bousculade, Cornud étant semble-t-il vexé. L’entraîneur n’a pas hésité : Cornud a été prié de quitter les installations sur-le-champ.

Le leader de la Ligat ha’Al n’avait pas besoin d’un tel feuilleton en interne. La pression monte alors que le club vise un nouveau trophée, et la place de Cornud dans la rotation est plus incertaine que jamais. Rien ne garantit un retour rapide en grâce, même avec un contrat longue durée en sa faveur.

Le parcours du latéral français reflète les hauts et les bas d’une carrière moderne. À son passage à l’ASSE, Pierre Cornud n’a compté que 11 apparitions, dont 7 titularisations. Un passage éclair, avant un retour à Haïfa qui devait relancer sa dynamique. S’il a cumulé 15 matchs cette saison, dont 12 dans la peau d’un titulaire, la répétition des incidents laisse planer le doute sur son avenir immédiat en Israël.

