FC Nantes Mercato : un départ annoncé, il est déjà regretté par les supporters

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 17:24
Le jeune attaquant comorien Adel Mahamoud, formé au FC Nantes, a résilié son contrat avec le club ligérien pour s’engager avec Epinal, formation évoluant en National 2. Une information annoncée par Ouest-France.

Un choix fort pour relancer sa carrière

Âgé de 22 ans, Mahamoud n’avait que très peu de temps de jeu avec l’équipe professionnelle du FC Nantes — il n’a cumulé que quelques minutes en Ligue 1 lors de son unique apparition en 2024.

Alors que son contrat courant jusqu’en juin 2026 aurait pu l’amener à terminer la saison avec les Jaunes et Verts, les deux parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration plus tôt, permettant à l’attaquant de poursuivre sa carrière dans un club où il aura plus d’opportunités de s’exprimer sur le terrain.

Une formation nantaise prometteuse, mais peu de chances en pro

Formé à l’ES Viry-Châtillon avant de rejoindre l’académie nantaise en 2016, Mahamoud est passé par toutes les équipes de jeunes du FC Nantes et a évolué régulièrement avec la réserve en National 3 avant d’effleurer l’équipe première.

Son parcours en rouge et jaune a inclus des phases de progression, mais il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans un groupe pro déjà dense en attaquants, même s’il a montré des qualités intéressantes lors de ses apparitions. Il a aussi été freiné par une grave blessure à l’été 2024.

Destination : Epinal en National 2

De leur côté, les supporters nantais n’ont pas accueilli cette nouvelle de la meilleure des manières sur le réseau social X :

« Chaque jour un peu plus catastrophique dans la gestion… »,

« Bien dommage en effet, il avait des entrées intéressantes et un profil différent aussi…Il a compris que c’était bouché et que son avenir serait plus beau ailleurs…et il le sera »,

« Quel dommage sa grosse blessure, il avait un énorme potentiel »,

« On Destock pour faire de la place à des mercenaires ».

Avec ce départ à Epinal, en National 2, cela représente une étape importante pour Mahamoud afin de retrouver du rythme de compétition, développer son jeu et peut-être rebondir vers un niveau supérieur dans les saisons à venir.

