À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
FC Nantes : coup de tonnerre, Waldemar Kita évoque un départ des Canaris

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 22:19
💬 Commenter
Waldemar Kita (FC Nantes)
Venu à la rencontre des joueurs et des salariés du FC Nantes, Waldemar Kita a laissé entendre qu’il pourrait partir du club dans les années à venir.

Le FC Nantes est en grand danger. 16e au classement et barragiste, le club des bords de l’Erdre compte six points de retard sur le premier non-relégable, Le Havre, et pourrait descendre en Ligue 2 à l’issue de la saison. Une situation qui exaspère les supporters : la Brigade Loire, principal groupe de supporters des Canaris, a annoncé une pause des encouragements à la Beaujoire.

Si l’habituelle soirée des partenaires a été annulée après la débâcle contre l’OGC Nice (1-4), Waldemar Kita est tout de même venu mardi soir dans les bureaux pour rencontrer la majeure partie des salariés et les joueurs avant le match capital samedi (19h) face à Lorient.

Kita enfin prêt à vendre le club ?

Le propriétaire des Canaris a tenu un discours mobilisateur pour le maintien et a surtout confié que cette saison pourrait être l’une de ses dernières à la tête du club. Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita pourrait donc bientôt quitter et vendre le club nantais… à moins que ce soit de nouveau des paroles en l’air.

