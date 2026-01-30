FC Nantes : coup de tonnerre, Waldemar Kita évoque un départ des Canaris

Venu à la rencontre des joueurs et des salariés du FC Nantes, Waldemar Kita a laissé entendre qu’il pourrait partir du club dans les années à venir.

Le FC Nantes est en grand danger. 16e au classement et barragiste, le club des bords de l’Erdre compte six points de retard sur le premier non-relégable, Le Havre, et pourrait descendre en Ligue 2 à l’issue de la saison. Une situation qui exaspère les supporters : la Brigade Loire, principal groupe de supporters des Canaris, a annoncé une pause des encouragements à la Beaujoire.

Si l’habituelle soirée des partenaires a été annulée après la débâcle contre l’OGC Nice (1-4), Waldemar Kita est tout de même venu mardi soir dans les bureaux pour rencontrer la majeure partie des salariés et les joueurs avant le match capital samedi (19h) face à Lorient.

Kita enfin prêt à vendre le club ?

Le propriétaire des Canaris a tenu un discours mobilisateur pour le maintien et a surtout confié que cette saison pourrait être l’une de ses dernières à la tête du club. Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita pourrait donc bientôt quitter et vendre le club nantais… à moins que ce soit de nouveau des paroles en l’air.