ASSE Mercato : Kilmer Sports a mis la main sur un (possible) futur Matuidi !

David Guion, qui avait coaché Abdoulaye Kanté à Troyes, dresse un portrait élogieux du nouveau milieu de terrain de l’ASSE. Un portrait qui n’est pas s’en rappeler celui de Blaise Matuidi au début de sa carrière…

Selon David Guion, ancien coach d’Abdoulaye Kanté à l’ESTAC, Kilmer Sports a visé juste en allant chercher Abdoulaye Kanté, prêté avec option d’achat par Middlesbrough à l’ASSE. « Saint-Etienne avait besoin d’un gros récupérateur au milieu de terrain. Un joueur qui avance, qui met de l’impact, qui défend en avançant, qui récupère pas mal de ballons et qui soulage un peu cette défense centrale. Abdou correspond parfaitement à ces caractéristiques-là », a confié Guion à Poteaux-Carrés. C’est un jeune joueur qui a une vraie caractéristique : il aime chasser, il aime défendre en avançant, il aime aller chercher les ballons dans les pieds de l’adversaire. Il est agressif et permet à l’équipe de défendre en avançant. C’est quelque chose qui manquait à Saint-Etienne. Je pense que c’est une bonne pioche à ce niveau-là. Abdou a cette capacité à défendre, à mettre de l’intensité, à mettre de l’énergie dans tout ce qu’il fait. C’est un garçon qui est toujours à fond, même aux entraînements. Par moment, il faut le canaliser lors des séances. »

Le manque de rythme de Kanté inquiète Guion, son ancien coach à Troyes

Selon Guion, c’est en numéro 6, devant la défense, que Kanté s’exprime le mieux. « Je le faisais joue en 6 devant la défense. C’est ce rôle de sentinelle qui lui correspond le mieux. Il peut le cas échéant jouer un peu plus haut, mais il faut qu’il progresse offensivement avec le ballon, dans la dernière passe. Pour l’instant, à mon sens, c’est vraiment un 6 dans l’axe. A Saint-Etienne, avec Jaber, et Tardieu, vous avez ce qu’il faut pour jouer un peu plus haut. Moi je le faisais soit jouer en base, soit à deux avec Xavier Chavalerin, avec Luka Ilic qui jouait en 10. Abdou est capable de mettre de la verticalité, même s’il y a encore un peu de déchet. Sous pression, c’est un petit peu plus difficile, il doit progresser dans ce domaine. Je pense qu’il a une belle marge de progression à tous les niveaux : athlétique, aérobique, volume de jeu, technique, prise d’informations. La passe qui va casser les lignes, il va la faire s’il a le temps, mais je pense que Sainté a d’autres joueurs sans doute plus à même de la faire. » Et à Guion de souligner ses principales réserves… « L’interrogation, c’est qu’il n’a quasiment pas joué cette saison avec Middlesbrough. Cela m’intrigue et il va devoir très vite se mettre dans le rythme au sein d’une équipe stéphanoise qui va devoir cravacher pour monter.

Abdou a cette capacité à enchaîner mais pour ça il faut qu’il soit sur le terrain et qu’il soit en bonne santé. Il faut qu’il fasse tout pour être en bonne santé et ne pas se blesser. S’il est épargné par les pépins physiques, c’est un garçon qui a vraiment les qualités pour s’imposer à Sainté. Il est complètement dans les valeurs d’intensité que doit demander Geoffroy-Guichard. Il a tout pour se faire adopter par le Chaudron. » Le profil dépeint par Guion est donc celui d’un joueur qui a les mêmers caractéristiques pour son homonyme N’Golo Kanté. Ou celles de Blaise Matuidi, passé comme lui de l’ESTAC à l’ASSE avant de faire la carrière que l’on sait.