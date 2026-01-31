ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’ASSE aurait bouclé l’arrivée d’un jeune milieu de terrain marocain de 18 ans.

Selon les informations d’Africafoot, l’ASSE a bouclé le recrutement du jeune milieu de terrain marocain Adam Baallal, issu de l’Académie Mohammed VI et a décidé de miser sur la durée en proposant au jeune international marocain un contrat de cinq saisons. Un signe fort de la volonté de Kilmer Sports de miser sur ce joueur.

Adam Baallal en route pour l’ASSE

« Avant de rejoindre le club du Forez, Adam Baallal avait effectué un premier pas vers le football professionnel en s’engageant avec Union Touarga Sport à l’issue de sa formation. Il y a d’ailleurs connu ses premières minutes en Botola Pro, notamment lors d’une apparition face au Difaâ Hassani El Jadidi, confirmant une intégration progressive au haut niveau malgré son jeune âge », précise Africafoot.

Adam Baallal est capitaine de l’équipe du Maroc U18 et son frère Abdellah Baallal (21 ans) vient de jouer contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard, avec le Clermont Foot. « Avec ce transfert, Saint-Étienne s’attache les services d’un profil prometteur, symbole de la qualité du travail de la formation marocaine, et parie sur une progression encadrée pour faire d’Adam Baallal un élément clé de son avenir sportif », considère Africafoot.