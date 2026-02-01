ASSE : Gazidis remercie Horneland, Davitashvili indique la marche à suivre à Montanier

Battue à domicile par Boulogne-sur-Mer (0-1), l’ASSE a livré son plus mauvais match de la saison pour les adieux d’Eirik Horneland. Qu’Ivan Gazidis et Zuriko Davitashvili ont tout de même tenu à saluer.

Ivan Gazidis était présent hier soir à Geoffroy-Guichard pour assister à la nouvelle défaite de l’ASSE, pathétique face à Boulogne-sur-Mer (0-1) pour la dernière d’Eirik Horneland sur le banc dess Verts. Peu après le coup de sifflet final, un communiqué du club a officialisé le départ d’Horneland et de ses adjoints Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto, et le président de l’AS Saint-Étienne a remercié le trio pour son année au club.

Davitashvili désireux de rebondir, il croit encore à la remontée de l’ASSE en Ligue 1

« Je tiens à remercier Eirik pour son travail infatigable et son professionnalisme. Eirik est un entraîneur qui comprend profondément le poids et l’histoire de ce maillot. Tout au long de son passage au club, il a travaillé avec sérieux et un niveau d’engagement quotidien qui ont suscité le respect de tous au centre d’entraînement. Lui, Andrea et Hassan quittent le club avec nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de réussite pour la suite. »

Quelques minutes après le communiqué, Zuriko Davitashvili a été le seul joueur stéphanois à être invité à se présenter devant les médias. « C’était une soirée difficile, on n’a pas fait un bon match, a commenté le Géorgien. On a perdu mais au classement, c’est toujours serré. La deuxième place n’est pas loin, la première place non plus. On savait que c’était le dernier match du coach. On le remercie pour son travail avec nous pendant un an et on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière et pour tout. On voulait bien faire mais ce n’était pas assez. Pour gagner des matchs il faudra être plus disciplinés, plus déterminés aussi. On devra se battre plus. » Tout un programme…