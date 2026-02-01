ASSE : Horneland met à mal les belles promesses de Gazidis

Le départ d’Eirik Horneland, officialisé hier après la défaite de l’ASSE face à Boulogne-sur-Mer, est l’occasion de rappeler ce qu’avait dit Ivan Gazidis à l’arrivée du Norvégien.

Hier soir, Ivan Gazidis a de nouveau honoré l’ASSE de sa présence et le président du club forézien était aux premières loges pour assister à la piteuse défaite des Verts contre Boulogne-sur Mer (0-1). La prestation de l’équipe a donné raison à Gazidis, homme de confiance du propriétaire, le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, de mettre un terme aux fonctions d’entraîneur d’Eirik Horneland, d’un commun accord avec le Norvégien à en croire le communiqué publié hier par l’ASSE, peu après la rencontre.

Gazidis avait encensé Horneland il y a un an, mais aussi au soir de la relégation en L2 de l’ASSE

« Je tiens à remercier Eirik pour son travail infatigable et son professionnalisme, a glissé dans celui-ci Gazidis. Eirik est un entraîneur qui comprend profondément le poids et l’histoire de ce maillot. Tout au long de son passage au club, il a travaillé avec sérieux et un niveau d’engagement quotidien qui ont suscité le respect de tous au centre d’entraînement. Lui, Andrea et Hassan quittent le club avec nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de réussite pour la suite ». Ce départ d’Horneland est l’occasion de rappeler ce qu’Ivan Gazidis avait dit du natif d’Haugesund lors de sa nomination en décembre 2024. « Eirik est un entraîneur de grand talent, reconnu et apprécié, qui nous apportera beaucoup pour construire une culture de la performance et un style de jeu affirmé. C’est l’un des entraîneurs les plus intéressants du football européen. » Au soir de la relégation en Ligue 2, au printemps dernier, le président de l’ASSE avait confirmé Horneland avec ces mots : «

On sera de retour en Ligue 1 et nous y serons compétitifs dans un style de jeu qui représentera les valeurs des supporters et dont ils pourront être fiers. C’est notre objectif et on l’atteindra avec Eirik Horneland. C’est quelqu’un en qui nous croyons. Son style de jeu est moderne. » Des promesses qui n’auront pas été suivies d’effets, c’est le moins que l’on puisse dire.