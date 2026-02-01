ASSE : les Ultras ont fait entendre leur colère à Kilmer Sports, ça a failli dégénérer !

La nouvelle défaite de l’ASSE contre Boulogne-sur-Mer (0-1) a été marquée par des banderoles vindicatives et de grosses tensions après la rencontre.

Devant un peu plus de 30 000 supporters, l’ASSE a encore donné une piteuse version d’elle-même hier soir en s’inclinant face à Boulogne-sur-Mer pour la « der » d’Eirik Horneland sur le banc. Le matin, Ivan Gazidis, présent dans le Chaudron, avait pris soin de rencontrer les représentants des Magic Fans et des Green Angels, afin de désamorcer les tensions nées des derniers résultats décevants de l’équipe. Mais cela n’a pas empêché les deux groupes Ultras de faire à nouveau entendre leur colère. Ainsi, les Verts ont bouclé leur échauffement pendant le déploiement de deux banderoles. « Notre patience a des limites… Gardez pour vous les beaux discours et les belles promesses ! ON VEUT L’ASSE EN LIGUE 1 !!! » (Green Angels) et « Manque d’humilité. Équipe sans progression, président absent, projet vacillant. Joueurs, staff, dirigeants, il est urgent de prendre la mesure du club où vous avez signé » (Green Angels).

Ambiance tendue avant, pendant et après la défaite de l’ASSE contre Boulogne

Au cours de la rencontre, les GA92 ont fait passer de nouveaux messages : « Vous êtes plus 1810 que 442 » et « Soyez performants dans votre club, pas au Club », en référence à deux boites de nuit très appréciées des joueurs. Après la défaite à Reims (0-1), les Green Angels avaient placardé à L’Etrat : « Direction en télétravail , joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté » alors que les Magic Fans avaient pesté : « ASSE 25/26 : Vendue comme une équipe de cadors, coachée comme des amateurs, représentée par des clubeurs ». Et hier, à l’issue de la rencontre, après avoir chanté « Vous êtes des nuls » ou encore « Saint-Etienne Coupe d’Europe », les Ultras sont restés quelques minutes devant la grille de l’entrée principale de Geoffroy-Guichard pour glisser « Bougez-vous le cul » aux joueurs. L’ambiance était tendue. Et ils l’ont bien fait comprendre : Horneland n’est pas à leurs yeux l’unique responsable du fiasco. L’arrivée de KSV avait suscité un bel enthousiasme à l’ASSE. Un an et demi plus tard, le crédit du groupe nord-américain s’est considérablement épuisé malgré la centaine de millions d’euros injectés par Larry Tanenbaum, son propriétaire canadien. Et ce n’est pas la prestation des Verts hier soir qui va arranger les affaires de tout ce joli petit monde…

MF91 : « Manque d’humilité. Équipe sans progression, président absent, projet vacillant. Joueurs, staff, dirigeants, il est urgent de prendre la mesure du club où vous avez signé »#ASSE #ASSEUSBCO

📸©️Evect pic.twitter.com/c1fjBFxD1l — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 31, 2026