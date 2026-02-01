À LA UNE DU 1 FéV 2026
ASSE : Ferreira expulsé, blessé et moqué !

Par Laurent Hess - 1 Fév 2026, 13:30
💬 Commenter
Expulsé hier lors de la défaite de l’ASSE contre Boulogne-sur-Mer, Joao Ferreira se serait blessé à la main dans un geste de colère en rentrant aux vestiaires…

Pour son retour en tant que titulaire, Joao Ferreira n’est resté que 26 minutes hier sur la pelouse de Geoffroy-Guichard lors de la défaite de l’ASSE face à Boulogne-sur-Mer (0-1). Le temps pour le latéral portugais de rater la quasi totalité de ses passes puis de se faire expoulser pour deux interventions trop musclées. Une expulsion qui n’a pas arrangé les affaires de son équipe, réduite à 10 pendant plus d’une heure, et qui ne va pas contribuer à redorer son blason, alors que l’ancien joueur de Watford est dans le viseur des supporters après une première partie de saison très décevante.

Ferreira se serait blessé en enrageant après son expulsion

De plus, selon un suiveur bien connu des supporters stéphanois sur les réseaux, Ferreira s’est blessé hier dans un geste d’énervement, en tapant sur une porte, ce qui l’aurait contraint à être conduit à l’hôpital. Une info qui a généré un lot de commentaires moqueurs. « Un prix Nobel », « C’est tellement ridicule que je viens d’avoir un fou rire. Avec un peu de chance le bras est touché aussi et il peut plus revenir sur les terrains avant longtemps », a-t-on pu lire. Ou encore : « Un génie. Blague à part il fait presque de la peine. Les joueurs sont cramés. Je commence à croire que Donough Holohan (ndlr : le nouveau directeur de la performance, nommé par Kilmer Sports en remplacement de Thierry Cotte) a peut être raison. Horneland les a cramés mentalement et physiquement. » A méditer. Ou non.

