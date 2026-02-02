ASSE : Kilmer Sports fait le point sur l’épineux dossier Pierre Ekwah

Lors de la présentation officielle de Philippe Montanier à l’ASSE, Huss Fahmy a été interrogé sur le cas Pierre Ekwah…

Huss Fahmy, bras droit d’Ivan Gazidis, également présent, était aux côtés de Philippe Montanier ce midi en conférence de presse pour la présentation officielle du nouveau coach des Verts. Fahmy a d’abord remercié Eirik Horneland. « Je remercie d’abord Eirik Horneland et son staff pour leur investissement. On traverse une période difficile. Nous ne sommes pas là où nous voulons être. On est tous responsables : moi-même et la direction, le staff, les joueurs. On doit prendre nos responsabilités collectivement. » L’Egyptien a ensuite expliqué le choix Montanier, « C’est un excellent coach, il va nous aider, il colle au projet », et abordé le Mercato « On regarde attentivement le marché. Quelques nouveaux joueurs devraient nous rejoindre aujourd’hui ».

L’ASSE toujours en discussions avec Ekwah et ses représentants

Avocat de formation, Fahmy a également été interrogé sur le dossier Pierre Ekwah, qui refuse de porter le maillot vert alors que l’ASSE a levé son option d’achat (de 6 M€) auprès de Sunderland l’été dernier. « C’est une situation difficile pour tout le monde, a-t-il expliqué. On a parlé. On espère résoudre le problème de la meilleure des façons mais tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on continue d’échanger. Pierre Ekwah est sous contrat avec nous. C’est une situation malheureuse, difficile et regrettable. » Une situation dont on a toujours autant de mal à cerner l’issue…