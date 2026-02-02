À LA UNE DU 2 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !
[14:30]OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais
[14:00]ASSE : Kilmer Sports fait le point sur l’épineux dossier Pierre Ekwah
[13:30]ASSE : Montanier a déjà ramené le soleil chez les Verts, son épouse soulagée !
[13:10]Stade Rennais Mercato : après Zabiri, une piste prometteuse en attaque tombe à l’eau
[13:07]FC Nantes Mercato : Mwanga obtient gain de cause et claque la porte
[13:00]OM : De Zerbi encore fragilisé avant le Stade Rennais ? 
[12:50]FC Nantes Mercato : Kita aurait enfin fait mouche pour Sylla (RC Strasbourg)
[12:47]PSG Mercato : Luis Enrique pousse pour une signature inattendue ! 
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
ASSE : Kilmer Sports fait le point sur l’épineux dossier Pierre Ekwah

Par Laurent Hess - 2 Fév 2026, 14:00
Lors de la présentation officielle de Philippe Montanier à l’ASSE, Huss Fahmy a été interrogé sur le cas Pierre Ekwah…

Huss Fahmy, bras droit d’Ivan Gazidis, également présent, était aux côtés de Philippe Montanier ce midi en conférence de presse pour la présentation officielle du nouveau coach des Verts. Fahmy a d’abord remercié Eirik Horneland. « Je remercie d’abord Eirik Horneland et son staff pour leur investissement. On traverse une période difficile. Nous ne sommes pas là où nous voulons être. On est tous responsables : moi-même et la direction, le staff, les joueurs. On doit prendre nos responsabilités collectivement. » L’Egyptien a ensuite expliqué le choix Montanier, « C’est un excellent coach,  il va nous aider, il colle au projet », et abordé le Mercato « On regarde attentivement le marché. Quelques nouveaux joueurs devraient nous rejoindre aujourd’hui ».

L’ASSE toujours en discussions avec Ekwah et ses représentants

Avocat de formation, Fahmy a également été interrogé sur le dossier Pierre Ekwah, qui refuse de porter le maillot vert alors que l’ASSE a levé son option d’achat (de 6 M€) auprès de Sunderland l’été dernier. « C’est une situation difficile pour tout le monde, a-t-il expliqué. On a parlé. On espère résoudre le problème de la meilleure des façons mais tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on continue d’échanger. Pierre Ekwah est sous contrat avec nous. C’est une situation malheureuse, difficile et regrettable. » Une situation dont on a toujours autant de mal à cerner l’issue…

ASSE

