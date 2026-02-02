À LA UNE DU 2 FéV 2026
ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !

Par Laurent Hess - 2 Fév 2026, 15:00
💬 Commenter
Pierre Ekwah, qui n’a plus joué depuis six mois et la levée de son option d’achat, pourrait quitter l’ASSE en cette fin de Mercato…

Huss Fahmy, bras droit d’Ivan Gazidis, également présent, était aux côtés de Philippe Montanier ce midi en conférence de presse pour la présentation officielle du nouveau coach des Verts. Fahmy a notamment été interrogé sur le dossier Pierre Ekwah, qui refuse de porter le maillot vert alors que l’ASSE a levé son option d’achat (de 6 M€) auprès de Sunderland l’été dernier. « C’est une situation difficile pour tout le monde, a-t-il expliqué. On a parlé. On espère résoudre le problème de la meilleure des façons mais tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on continue d’échanger. Pierre Ekwah est sous contrat avec nous. C’est une situation malheureuse, difficile et regrettable. »

Watford veut Ekwah

Une situation dont on a toujours autant de mal à cerner l’issue mais celle-ci pourrait venir d’Angleterre. En effet, selon Sky, Watford pousse pour s’attacher ses services. Le club de la banlieue de Londres est en négociations avancées avec l’ASSE pour obtenir le prêt du milieu de terrain, qui a déjà connu le Championship avec Sunderland. Les dirigeants de Watford et Kilmer Sports se connaissent bien puisque l’ASSE avait déboursé 3 M€ l’été dernier pour recruter Joao Ferreira. La fermeture du Mercato à 20h…

