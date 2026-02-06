OM Mercato : Marseille fait-il une erreur en se séparant de Murillo ?

Amir Murillo quitte l’OM en cette fin de Mercato. Pertinent ou non ? C’est notre débat…

Je ne pense pas que l’OM fasse une erreur

« Je ne pense pas que l’OM fasse une erreur en se séparant de Murillo, même si le défenseur était un bon soldat et qu’il a rendu de bons services lors de son expérience marseillaise. Murillo n’était pas un titulaire, et il avait même glissé dans la hiérarchie de De Zerbi puisque l’Italien s’appuie désormais au poste de latéral droit sur Weah, avec Pavard cantonné depuis quelques matches à un rôle de doublure.

Il n’est jamais bon d’avoir des mécontents dans un vestiaire et Murillo s’orientait vers une fin de saison où il aurait très peu joué. Il va pouvoir retrouver du temps de jeu dans son nouveau club et un sourire qu’il aurait sans doute perdu chaque semaine un peu plus à l’OM. Et à partir du moment où De Zerbi ne comptait plus vraiment sur lui, au point de l’égratigner publiquement… »

Laurent HESS

« Il me semble que l’OM risque de commettre une erreur en se séparant d’Amir Murillo. Même s’il traverse une période compliquée, le Panaméen a toujours été un soldat dans le vestiaire. Sur le terrain, Murillo avait aussi su créer une belle connexion avec Mason Greenwood dans le couloir droit, apportant à la fois solidité défensive et soutien offensif, un équilibre précieux dans l’équilibre tactique fragile de Roberto De Zerbi. Au-delà de son poste naturel de latéral droit, Murillo est également capable de dépanner à gauche. Dans un effectif où Ulisses Garcia a quitté le club cet hiver et où les spécialistes du couloir gauche se comptent sur les doigts d’une main (Emerson étant le seul titulaire confirmé), sa polyvalence représentait un atout non négligeable.

Se priver d’un joueur pouvant évoluer des deux côtés, surtout sans recrue pour compenser, limite forcément les options de rotation. Le timing de son départ est également délicat. Alors que l’OM joue sur plusieurs fronts et doit gérer les efforts physiques de ses joueurs, la perte de Murillo pourrait peser sur la flexibilité de l’effectif. À court terme, le club pourrait en subir les conséquences, notamment dans les matchs à forte intensité ou en cas de blessures. »

Bastien AUBERT