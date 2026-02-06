À LA UNE DU 6 FéV 2026
[08:30]RC Lens – Stade Rennais : Habib Beye sur un siège éjectable à Rennes, son successeur se tient prêt !
[08:00]Real Madrid Mercato : Al-Hilal vend la mèche pour l’avenir de Vinicius !
[07:30]OM Mercato : Murillo en route pour son nouveau club, les dessous du deal
[07:00]OM : avant le PSG, De Zerbi envoyé chez un cador anglais !
[06:00]ASSE Mercato : Kilmer a imposé à Montanier un cap radical pour viser la Ligue 1 
[05:00]PSG Mercato : un énorme flop parisien vide son sac sur son échec dans la capitale
[00:00]Real Madrid : l’anecdote très gênante de la compagne de Vinicius sur leur vie intime
[23:00]OL – RC Lens : Pierre Sage annonce la couleur, il voudra faire coup double à Lyon !
[22:30]Arabie saoudite : Karim Benzema démarre très fort avec Al-Hilal !
[22:00]Stade Rennais Mercato : un chèque rondelet à venir pour la famille Pinault ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer a imposé à Montanier un cap radical pour viser la Ligue 1 

Par Bastien Aubert - 6 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

À peine arrivé sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a dû valider un changement de Kilmer Sports Ventures au mercato qui pourrait bientôt porter ses fruits. 

L’ASSE veut revenir en Ligue 1 et les choix du mercato hivernal en disent long sur l’ambition des Verts. Propriété d’un milliardaire canadien, entraînée cette saison par un coach norvégien et présidée par un Sud-Africain, l’ASSE avait opté pour un recrutement international l’été dernier. Mais les résultats décevants ont poussé la direction à revoir sa stratégie. Le dernier marché des transferts a été l’occasion pour le club forézien de redonner une touche plus française à son effectif. 

Plus de recrues francophones à l’ASSE

Philippe Montanier, nommé entraîneur, a vu ses choix de recrutement influencés par cette volonté : privilégier des joueurs francophones, expérimentés en Ligue 2, capables de répondre rapidement aux exigences du championnat et de viser la montée. Un changement de cap loin d’être anodin, comme le précise Le Progrès : « De manière plus générale, ce marché hivernal a permis aux Stéphanois de réaxer leur recrutement sur des joueurs francophones connaissant la Ligue 2. Contrairement à ce qu’il s’était passé cet été où les six joueurs engagés étaient étrangers. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un pari risqué mais assumé par Kilmer

Notre confrère Judicaël Bissardon souligne que cette réorientation a été décidée rapidement par la cellule de recrutement et la direction de l’ASSE. Le pari est risqué : certains joueurs recrutés sont en manque de compétition et leur forme reste une inconnue. Mais c’est un choix fort voulu par le propriétaire du club, Kilmer, qui entend corriger les erreurs du passé et sécuriser un retour en Ligue 1 dès la saison prochaine. Le défi commence samedi avec la réception de Montpellier (20h).

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot