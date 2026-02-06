À peine arrivé sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a dû valider un changement de Kilmer Sports Ventures au mercato qui pourrait bientôt porter ses fruits.

L’ASSE veut revenir en Ligue 1 et les choix du mercato hivernal en disent long sur l’ambition des Verts. Propriété d’un milliardaire canadien, entraînée cette saison par un coach norvégien et présidée par un Sud-Africain, l’ASSE avait opté pour un recrutement international l’été dernier. Mais les résultats décevants ont poussé la direction à revoir sa stratégie. Le dernier marché des transferts a été l’occasion pour le club forézien de redonner une touche plus française à son effectif.

Plus de recrues francophones à l’ASSE

Philippe Montanier, nommé entraîneur, a vu ses choix de recrutement influencés par cette volonté : privilégier des joueurs francophones, expérimentés en Ligue 2, capables de répondre rapidement aux exigences du championnat et de viser la montée. Un changement de cap loin d’être anodin, comme le précise Le Progrès : « De manière plus générale, ce marché hivernal a permis aux Stéphanois de réaxer leur recrutement sur des joueurs francophones connaissant la Ligue 2. Contrairement à ce qu’il s’était passé cet été où les six joueurs engagés étaient étrangers. »

Un pari risqué mais assumé par Kilmer

Notre confrère Judicaël Bissardon souligne que cette réorientation a été décidée rapidement par la cellule de recrutement et la direction de l’ASSE. Le pari est risqué : certains joueurs recrutés sont en manque de compétition et leur forme reste une inconnue. Mais c’est un choix fort voulu par le propriétaire du club, Kilmer, qui entend corriger les erreurs du passé et sécuriser un retour en Ligue 1 dès la saison prochaine. Le défi commence samedi avec la réception de Montpellier (20h).