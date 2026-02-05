RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !

La situation sportive de Fodé Sylla au RC Lens connaît un tournant alors que le secteur du milieu de terrain s’est densifié lors du dernier Mercato. Et Pierre Sage n’écarte pas l’idée d’un départ en prêt…

Arrivé comme un espoir prometteur, Fodé Sylla semblait prêt à s’imposer cette saison. Le récent mercato a cependant bouleversé la hiérarchie au RC Lens. L’effectif a notamment été densifié par l’arrivée d’Allan Saint-Maximin, de retour d’un séjour au Mexique, et de Mamadou Sangaré qui a directement pris place dans le cœur du jeu. Cette montée en puissance des recrues et la solidité affichée par les cadres ont progressivement repoussé Sylla au second plan. Relégué à la quatrième voire cinquième position dans la rotation au milieu, le jeune joueur n’a participé qu’à deux rencontres de Ligue 1 cette saison, pour seulement 63 minutes de jeu. Son implication reste toutefois irréprochable, en témoigne sa présence dans le groupe lors du dernier match de Coupe de France.

Pierre Sage s’exprime sur la situation de Fodé Sylla au RC Lens

Interrogé en sur la gestion de son effectif, l’entraîneur lensois a reconnu un net recul de Sylla dans la hiérarchie : « Sa situation a évolué. Il était notre quatrième milieu, puis notre troisième. Avant le recrutement de Sangaré, il avait presque le rôle de deuxième. Aujourd’hui, il a reculé, les concurrents sont performants et lui laissent peu d’opportunités. » Le technicien estime qu’il est « important qu’il ait du temps de jeu » et admet qu’un nouveau prêt est sérieusement envisagé. Les marchés ouverts dans certains pays laissent en effet une porte de sortie, alors même que la France et d’autres grands championnats ont refermé leur fenêtre de transferts.

Quelles options pour la suite de la saison ?

À court terme, plusieurs scénarios se dessinent : Sylla pourrait rester et se battre pour grappiller quelques minutes, notamment en Coupe ou sur des fins de match. Mais la piste du prêt reste la plus plausible pour permettre au jeune milieu défensif de poursuivre sa progression et d’éviter de stagner sur le banc. Tout dépendra désormais de la capacité du RC Lens à trouver un point de chute compétitif avec du temps de jeu garanti, un enjeu crucial pour la suite de sa carrière.