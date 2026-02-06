À LA UNE DU 6 FéV 2026
OM Mercato : Murillo en route pour son nouveau club, les dessous du deal

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 07:30
Amir Murillo va bien quitter l’OM cet hiver. Direction la Turquie où le Mercato se termine…

Ça sentait la fin pour Amir Murillo à Marseille. Poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui lui reproche ses largesses défensives, le latéral olympien de 29 ans avait publié un message pour le moins déroutant sur Instagram, en début de semaine. Sur le visuel partagé, Murillo apparaissait seul au milieu d’une armée, cerné par des combattants armés de lances. Une image forte, presque guerrière, accompagnée d’un message sans détour : « Quand il n’y a pas d’issue, reste qui tu es. » De quoi alimenter toutes les interprétations, tant le timing interpelait.

Murillo file à Besiktas

Désavoué par son entraîneur, l’international panaméen semblait envoyer un signal clair : quoi qu’il arrive, il ne reniera pas son identité. Un message qui ressemblait autant à un cri du cœur qu’à une pique adressée à Roberto De Zerbi. Malgré la fermeture du Mercato en France, Murillo semblait se diriger vers la sortie, lui qui n’est plus qu’une 3e option à son poste derrière Weah et Pavard. Et c’est finalement vers la Turquie que le Panaméen se dirige. Selon Foot Mercato, il va rejoindre Besiktas. Le club d’Istanbul aurait déboursé 6 M€ pour s’attacher ses services. L’officialisation devrait intervenir ces prochaines heures.

