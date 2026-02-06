Real Madrid : une terrible nouvelle tombe pour Rodrygo (officiel)

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Coup dur pour le Real Madrid : Rodrygo a été diagnostiqué avec une tendinose aux ischio‑jambiers de la jambe droite, selon le dernier communiqué médical du club. Le club précise que l’évolution de sa blessure sera suivie de près, sans donner de calendrier précis pour son retour à l’entraînement collectif.

Le jeune attaquant brésilien, déjà suspendu pour deux matchs de Ligue des Champions suite à une expulsion lors du dernier match face à Benfica, voit désormais son indisponibilité potentiellement prolongée par ce problème musculaire.

Cette absence intervient à un moment crucial de la saison, où le Real Madrid se bat pour le titre en Liga avec le FC Barcelone et prépare les barrages de la Ligue des Champions. L’équipe devra donc se passer de l’un de ses atouts offensifs majeurs, mettant potentiellement à l’épreuve la profondeur de son effectif.