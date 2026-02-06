À LA UNE DU 6 FéV 2026
[20:26]FC Nantes : le groupe de Kantari pour affronter l’OL, plusieurs joueurs écartés
[20:13]LOSC : la compo de Genesio pour affronter Metz, avec une recrue
[20:07]OM Mercato : l’indésirable Murillo quitte Marseille (officiel)
[20:00]ASSE : Montanier va ressusciter les Verts, Cohade en est convaincu !
[19:30]OM Mercato : Sergio Ramos à Marseille, la folle rumeur est confirmée !
[19:05]Real Madrid : une terrible nouvelle tombe pour Rodrygo (officiel)
[18:45]Stade Rennais : Beye prêt à prendre la porte… à des conditions délirantes !
[18:36]ASSE : beaucoup d’absents mais des recrues dans le premier groupe de Montanier face au MHSC
[18:26]RC Lens : un nouveau choix fort dans le groupe de Sage face au Stade Rennais
[18:12]Real Madrid : Mbappé sans pitié, les huissiers traquent le PSG jusqu’au dernier centime !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : une terrible nouvelle tombe pour Rodrygo (officiel)

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 19:05
💬 Commenter
Rodrygo (Real Madrid)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Coup dur pour le Real Madrid : Rodrygo a été diagnostiqué avec une tendinose aux ischio‑jambiers de la jambe droite, selon le dernier communiqué médical du club. Le club précise que l’évolution de sa blessure sera suivie de près, sans donner de calendrier précis pour son retour à l’entraînement collectif.

Le jeune attaquant brésilien, déjà suspendu pour deux matchs de Ligue des Champions suite à une expulsion lors du dernier match face à Benfica, voit désormais son indisponibilité potentiellement prolongée par ce problème musculaire.

Cette absence intervient à un moment crucial de la saison, où le Real Madrid se bat pour le titre en Liga avec le FC Barcelone et prépare les barrages de la Ligue des Champions. L’équipe devra donc se passer de l’un de ses atouts offensifs majeurs, mettant potentiellement à l’épreuve la profondeur de son effectif.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot