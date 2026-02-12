L’histoire d’amour entre l’ASSE et son public ne faiblit pas. Malgré des résultats sportifs en dents de scie, les tribunes du Chaudron vibrent à chaque rencontre et Philippe Montanier pourrait en récolter les fruits.

À l’ASSE, la passion est une religion et le football, un rite hebdomadaire. Les résultats récents n’ont visiblement pas terni cette ferveur. Chaque match à Geoffroy-Guichard se transforme en rendez-vous populaire, où les spectateurs viennent écrire l’histoire du club autant qu’en supporter l’équipe. La défaite ou l’incertitude ne freine pas ce peuple vert, aussi dévoué que bruyant. Les générations se croisent dans les travées pour perpétuer cette ambiance hors norme.

Un Chaudron toujours bien garni : focus sur les chiffres

L’engouement ne se mesure pas qu’aux décibels. Côté chiffres, l’ASSE impressionne en Ligue 2 : lors du dernier match à domicile, pas moins de 30 451 supporters ont pris place dans les gradins. Déjà, la barre symbolique des 30 000 spectateurs a été franchie à huit reprises cette saison ! Un score renversant pour une équipe engagée en L2, là où la plupart des stades peinent à se remplir.

Seules trois rencontres ont vu les affluences tomber sous les 30 000, et encore, il s’agissait de matchs à huis clos partiel. L’actuelle affluence moyenne s’établit à 30 357, un chiffre qui atomise le précédent record du club (24 618 spectateurs sans les barrages, 25 673 en intégrant les play-offs la saison passée).

Des records en vue pour la fin de saison

Le Chaudron s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son histoire. Sauf accident de parcours, le site Poteaux Carrés estime que la moyenne d’affluence de l’ASSE devrait exploser le record de la saison précédente. Six rendez-vous restent à disputer sur la pelouse mythique de Geoffroy-Guichard, autant d’opportunités pour les fidèles de remplir le stade et d’écrire une nouvelle page.

Cette dynamique, propulsée par la passion locale et l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de touche, offre au club une force d’impact considérable. On se plaît à comparer ce phénomène avec les plus grandes ambiances d’Europe, comme l’a déjà évoqué l’expert offensif dans cette analyse sur la progression de Lucas Stassin.

Les prochains rendez-vous à domicile

Le finish s’annonce bouillant à Geoffroy-Guichard, où six chocs à vivre dans un Chaudron électrique attendent les supporters :

Laval

Red Star

Annecy

Dunkerque

Troyes

Amiens

À chaque match, l’ambiance promet d’être colossale et la fidélité testée… mais nul doute : la légende des Verts s’écrit autant sur la pelouse que dans les tribunes. Voir Geoffroy-Guichard afficher complet est bien plus qu’une question de chiffres : c’est une déclaration d’amour collective, amplifiée match après match. Si la tendance se maintient, la saison 2025-26 marquera un nouveau sommet d’affluence. Les supporters stéphanois sont prêts à faire du Chaudron le théâtre d’un record qui fera date en Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2