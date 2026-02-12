À LA UNE DU 12 FéV 2026
Real Madrid Mercato : Haaland chaud pour signer à Madrid, il pose ses conditions !

Par Laurent Hess - 12 Fév 2026, 18:30
💬 Commenter
Ciblé par le Real Madrid, Erling Haaland (Manchester City) ne serait pas insensible à l’intérêt du club merengue…

En décembre dernier, Erling Haaland était venu jouer un mauvais tour au Real Madrid avec la victoire de Manchester City au Bernabeu. Un succès qui n’arrangeait pas les affaires de Xabi Alonso… Mais Haaland avait fait quelques sorties qui permettaient de croire à un avenir teinté de blanc pour l’attaquant norvégien. Après la rencontre, le colosse n’avait pas caché son envie de faire de nouveau équipe avec Jude Bellingham, côtoyé à Dortmund. « Jude Bellingham me manque. Ça me manque de jouer avec lui. C’est tellement un bon gars », avait-il glissé devant les médias. Et ce avant d’ajouter : « Le Bernabéu est un endroit où l’on a envie de jouer, regardez ça ! C’est incroyable ».

Haaland prêt à venir au Real Madrid uniquement si Klopp remplace Arbeloa

L’ambiance du Bernabeu et la collection de trophées du Real semble donc attirer Haaland. Et c’est ce que confirme El Nacional ce jeudi. Le média va même plus loin. Il croit savoir qu’Haaland est prêt à quitter City pour rejoindre la Casa Blanca mais à une seule condition : celle d’être entraîné par Jürgen Klopp. Le Norvégien serait fan de l’Allemand, il rêverait de jouer sous ses ordres. Pour rappel, à 25 ans, Erling Haaland, auteur de 42 buts cette saisons, est encore lié à Manchester City pour… neuf saisons !

Real Madrid

