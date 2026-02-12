PSG : Luis Enrique veut garder Zabarnyi et Chevalier sous pression

Alors qu’Ilya Zabarnyi et Lucas Chevalier sont abonnés au banc du PSG ces dernières semaines, Luis Enrique assure qu’il ne se fait pas de soucis pour ses recrues…

Le PSG reste sur un brillant succès en Ligue face à l’OM (5-0), fatal à Roberto De Zerbi, mais son dernier Mercato n’est pour l’heure pas vraiment une réussite. Ses deux recrues estivales, Ilya Zabarny et Lucas Chevalier, n’ont guère convaincus. L’ancien lillois peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma, et c’est Matvey Safonov qui enchaîne désormais les matchs. Quant à l’Ukrainien, il ne compte que 2 titularisations en Ligue des champions et reste sur trois matchs sans sortir du banc. Mais malgré les critiques, son coach au PSG, Luis Enrique, encore interrogé sur le défenseur en conférence de presse, ce jeudi, a pris sa défense, et celle de Chevalier. Il estime que les deux recrues continuent de s’adapter et vont finir par s’imposer.

Luis Enrique leur demande d’être prêts

« Je ne suis pas d’accord avec vous, a-t-il répondu aux journalistes qui l’interrogeaient sur Zabarnyi. Vous avez dit il y a un mois qu’on était souvent précis sur nos signatures et que la difficulté de l’adaptation était réelle. Je ne suis pas préoccupé par nos joueurs recrutés cet été. C’est difficile de s’adapter vite. Je suis content de ceux qu’on a signés. Normalement, tu peux donner des minutes de jeu dans la saison mais avec l’élimination en Coupe de France, on perd quatre matches. C’est le moment clé de la saison et on a besoin de tous les joueurs pour aider l’équipe. Il faut être prêt. Je ne sais pas quand mais je suis sûr qu’il aura des moments. C’est ça la réalité d’une grande équipe.» Une réalité qui vaut aussi pour Chevalier…