OM : une alternative à Beye émerge, Longoria est fan !

Alors qu’Habib Beye est en pole pour remplacer Roberto De Zerbi à l’OM, Jorge Sampaoli est libre lui aussi…

Habib Beye est le grand favori pour prendre la relève de Roberto De Zerbi, remercié par l’OM après la piteuse défaite à Paris (0-5). Libre depuis son départ du Stade Rennais, Beye a ses partisans à Marseille et plusieurs médias annoncent que des discussions sont en cours. Cependant, d’autres noms sont évoqués, à commencer par ceux de deux anciens de la maison : Christophe Galtier et Igor Tudor.

Sampaoli remercié par l’Atletico Mineiro, une opportunité pour l’OM ?

Le Crozate est libre depuis son départ de la Juve. Et ce jeudi, c’est un autre ancien coach de l’OM qui vient d’être libéré par son club. De retour à l’Atlético Mineiro en septembre dernier, Jorge Sampaoli vient en effet d’être débarqué par le club brésilien. Au total, en 34 matchs, il a obtenu 19 victoires, 16 nuls et 8 défaites. C’était son second passage à Mineiro. Son équipe restait sur 3 matchs sans victoire. C’est Lucas Gonçalves, son adjoint, qui va le remplacer. A 61 ans, le sulfureux argentin restait sur un échec au Stade Rennais, où il avait été remplacé par Habib Beye il y a tout juste un an. Mais à l’OM, personne n’a oublié son passage. Il avait alors repris l’équipe en cours de saison et avait performé, avant de claquer la porte à la surprise générale au début de l’été. Un départ qu’il avait ouvertement regretté. Sampaoli sans club, est-ce que cela pourrait changer la donne à l’OM, où Pablo Longoria l’adore ? On devrait vite le savoir…