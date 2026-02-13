PSG, OM : l’Argentine défend Balerdi et se paye Dembélé !

Les propos d’Ousmane Dembélé à l’encontre de Leonardo Balerdi lors de la victoire du PSG face à l’OM (5-0) font réagir en Argentine. Où les médias ont ravivé un vilain souvenir à l’attaquant des Bleus…

«Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais !» Les propos balancés par Ousmane Dembélé à Pierre-Emile Højbjerg captés par les caméras de Ligue 1+ lors de PSG-OM (5-0) n’ont pas fini de faire réagir. Le Ballon d’Or avait grandement notamment profité des défaillances de l’Argentin, en dessous de tout. «Leonardo Balerdi s’est une nouvelle fois retrouvé au centre de l’attention lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM. Durant la lourde défaite 5-0 au Parc des Princes, le défenseur argentin a été la cible d’une insulte de la part d’Ousmane Dembélé», décrit Tyc Sports, précisant au passage que «le terme « nul », pourtant courant dans la langue française, a été interprété comme une insulte», comme le relaie Foot Mercato.

Dembélé en veut à l’Argentine, estime Olé

Olé a été plus virulent. «Qu’est-ce qui ne va pas, Ousmane ? Tu souffres encore à cause du Qatar?», tacle le quotidien dans un post sur X qui a été retiré depuis. Le média rappelle que Dembélé avait été lui aussi en grande difficulté lors de la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l’Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.). Dembélé avait été remplacé par Kolo Muani dès la 41e minute, après avoir offert un penalty à Messi en fauchant Di Maria. Et Olé estime que Dembélé et Balerdi pourraient se retrouver cet été puisque le capitaine de l’OM a été convoqué lors des derniers rassemblements par Lionel Scaloni. Qui s’est plaindrait, chez les Français ?