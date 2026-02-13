À LA UNE DU 13 FéV 2026
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
[12:10]RC Lens : Sage a dû prendre la pire décision de son mandat chez les Sang et Or
[12:00]OM Mercato : snobé par Marseille, Pavard a déjà trouvé son futur club !
[11:51]PSG : le groupe de Luis Enrique pour affronter le Stade Rennais, avec un retour précieux
[11:39]Stade Rennais : le groupe convoqué par Tambouret face au PSG, avec cinq absents
[11:30]Revue de presse : nouvelles révélations sur Beye au Stade Rennais, Thomasson (RC Lens) relance le derby face au LOSC
[11:00]OL : un ancien dirigeant lyonnais espéré pour sauver le football français
[10:30]OM Mercato : un banni de Deschamps raté de peu, la vérité éclate
[10:02]PSG Mercato : deux coups dantesques pour 200 M€ cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent trembler
[09:41]Revue de presse espagnole : terrible stat pour Flick au FC Barcelone, quatre finales pour Arbeloa avec le Real Madrid
Stade Rennais : le groupe convoqué par Tambouret face au PSG, avec cinq absents

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 11:39
💬 Commenter
Le groupe du Stade Rennais pour affronter le PSG ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le Stade Rennais reçoit le PSG pour ouvrir la 22e journée de Ligue 1. À cette occasion, Sébastien Tambouret, le coach intérimaire, a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont ne font pas partie Frankowski, Aït Boudlal, Jacquet, Kamara, ou encore la recrue Zabiri.

Le groupe rennais

Belazzoug, Silistrie, Samba – Rouault, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida, Ake – Rongier, Camara, Cissé, Blas – Szymański, Al-Tamari, Do Marcolino, Embolo, Legendre Quiñonez, Lepaul, Mukiele, Nordin.

