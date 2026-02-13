Stade Rennais : le groupe convoqué par Tambouret face au PSG, avec cinq absents

Le groupe du Stade Rennais pour affronter le PSG ce vendredi soir.
Ce vendredi soir, le Stade Rennais reçoit le PSG pour ouvrir la 22e journée de Ligue 1. À cette occasion, Sébastien Tambouret, le coach intérimaire, a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont ne font pas partie Frankowski, Aït Boudlal, Jacquet, Kamara, ou encore la recrue Zabiri.
Le groupe rennais
Belazzoug, Silistrie, Samba – Rouault, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida, Ake – Rongier, Camara, Cissé, Blas – Szymański, Al-Tamari, Do Marcolino, Embolo, Legendre Quiñonez, Lepaul, Mukiele, Nordin.
Le groupe pour la réception du Paris SG 📋#SRFCPSG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 13, 2026