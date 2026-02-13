À LA UNE DU 13 FéV 2026
[17:40]OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi
[17:00]OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi
[16:00]FC Nantes : Kantari divise le vestiaire, la guerre interne explose chez les Canaris
[15:30]OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié
[15:00]ASSE : Montanier prévient ses joueurs du danger qui les attend à Guingamp
[14:00]Real Madrid : Arbeloa fait une annonce sur Mbappé et esquive le FC Barcelone
[13:30]FC Barcelone Mercato : la doublure idéale de Balde identifiée… elle coûte 40 M€ !
[12:58]Stade Rennais : réunion décisive pour le départ de Beye, l’OM se frotte les mains
[12:46]RC Lens Mercato : après Fulgini, un autre indésirable va changer de destination
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 17:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pancho Abardonado, qui sera sur le banc de l’OM dimanche face à Strasbourg, s’est exprimé sur Roberto De Zerbi, dont il était l’adjoint. Et il l’a fait avec le cœur…

Exit Roberto De Zerbi. Fusible idéal, l’Italien a été débarqué suite à la claque reçue dimanche dernier au PSG (0-5) et c’est Pancho Abardonado qui assurera l’intérim dimanche face à Strasbourg, en attendant l’arrivée d’un nouveau coach.

Ancien adjoint de Marcelino, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi, Abardonado a tenu à rendre hommage à De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Aucun doute pour Abardonado : De Zerbi a tout donné pour l’OM

«C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, a soutenu l’ancien défenseur. J’avais une position centrale avec lui et je ne peux que le remercier. S’il y avait un décalage entre De Zerbi et groupe ? Le coach c’est un passionné. J’ai rarement vu un coach autant aimer un club. » Un compliment d’autant plus significatif qu’il vient de la bouche d’un authentique amoureux de l’OM…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)
20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot