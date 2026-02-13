OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi

Pancho Abardonado, qui sera sur le banc de l’OM dimanche face à Strasbourg, s’est exprimé sur Roberto De Zerbi, dont il était l’adjoint. Et il l’a fait avec le cœur…

Exit Roberto De Zerbi. Fusible idéal, l’Italien a été débarqué suite à la claque reçue dimanche dernier au PSG (0-5) et c’est Pancho Abardonado qui assurera l’intérim dimanche face à Strasbourg, en attendant l’arrivée d’un nouveau coach.

Ancien adjoint de Marcelino, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi, Abardonado a tenu à rendre hommage à De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

Aucun doute pour Abardonado : De Zerbi a tout donné pour l’OM

«C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, a soutenu l’ancien défenseur. J’avais une position centrale avec lui et je ne peux que le remercier. S’il y avait un décalage entre De Zerbi et groupe ? Le coach c’est un passionné. J’ai rarement vu un coach autant aimer un club. » Un compliment d’autant plus significatif qu’il vient de la bouche d’un authentique amoureux de l’OM…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France