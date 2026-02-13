Equipe de France : des tensions à venir entre la FFF et le Real Madrid autour de Kylian Mbappé ?

À six mois d’une Coupe du monde qui s’annonce brûlante, le cas de Kylian Mbappé pourrait semer la discorde entre le Real Madrid et FFF. Un genou douloureux, des performances éclatantes et deux institutions prêtes à tout pour faire prévaloir leurs intérêts. La guerre des nerfs est engagée…

Mbappé, genou fragile mais indispensable au Real Madrid

Depuis le début de l’année 2026, Kylian Mbappé évolue avec un genou gauche malmené. Malgré la douleur, impossible pour le Real Madrid de se passer de sa star. Mbappé multiplie les titularisations et les buts : 23 réalisations en 22 rencontres de Liga, ajoutées à 94 sélections déjà impressionnantes chez les Bleus. Le numéro 10 des Merengues tient la barre alors que la lutte pour le titre s’intensifie face au rival catalan. Impossible de lui accorder du repos, même quand la prudence médicale le réclamerait. À Madrid, c’est la course effrénée vers un nouveau sacre, et la pression sur Mbappé est maximale

Pour Alvaro Arbeloa et son staff, la solution est simple : Mbappé joue, quitte à repousser ses limites physiques. Le champion du monde 2018 doit répondre aux exigences du terrain, tout en composant avec une récupération écourtée depuis sa blessure fin 2025.

Il faudra bien que Mbappé se repose avant la Coupe du monde

Mais si le Real Madrid veut un Mbappé opérationnel en championnat, la Fédération Française ne compte pas relâcher la pression avant la tournée américaine de mars, annonce L’Equipe. La présence du capitaine des Bleus, visage emblématique du football tricolore, est jugée non négociable pour deux affiches de gala contre le Brésil et la Colombie.

Les enjeux ? Pas seulement sportifs : la tournée est un rendez-vous stratégique orchestré avec l’équipementier Nike, partenaire économique qui souhaite mettre en avant sa superstar. Dans ce bras de fer, chaque camp avance ses pions :

Real Madrid veut ménager sa vedette en sélection, espérant que la FFF saura lui accorder du repos bien mérité.

FFF veut aligner son capitaine coûte que coûte, refusant de faire une croix sur l’impact médiatique et sportif de Mbappé sur le sol américain.

L’équation est complexe : aucun des deux calendriers ne laisse souffler la star. La stratégie d’anticipation pourrait déraper et l’incertitude grandit sur la capacité de Kylian Mbappé à enchaîner sans risque.

Une tournée sous haute tension avant le Mondial

Tout l’entourage du joueur est mobilisé. D’un côté, l’encadrement madrilène craint la blessure aggravée qui pourrait coûter cher dans la dernière ligne droite de la saison. De l’autre, la FFF refuse de sacrifier son leader alors que la conquête du public américain, des sponsors et la préparation du Mondial se jouent maintenant.

Dans les coulisses, la tension monte : une gestion maladroite pourrait priver la France de son atout numéro un en juin. Quant au Real, l’enjeu sportif est capital, impossible de tirer un trait sur sa locomotive offensive.

À l’approche du Mondial, une certitude s’impose : Mbappé ne pourra pas tout jouer. Et si ni le Real Madrid ni la FFF ne veulent lâcher prise, l’affaire s’annonce compliquée. Et explosive.