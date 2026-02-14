Stade Rennais : Samba, Al-Tamari, Blas, Merlin… plus Beye la vie !

La victoire du Stade Rennais face au PSG (3-1) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 a des allures de camouflet pour Habib Beye…

Le Stade Rennais recevait le PSG hier soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assurait l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise. Comme il fallait s’y attendre, les supporters bretons, déçus des derniers résultats, ont déployé à l’entrée des joueurs une banderole ciblant à la fois Beye et la direction : «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours», a pesté le RCK. Mais sur le terrain, le PSG n’a pas profité de ce climat hostile alors que le SRFC a répondu présent, dès l’entame de match, et livré un grand match pour faire tomber les champions d’Europe.

Le PSG, une première revanche pour les « recalés » de Beye

Mousa Al-Tamari a ouvert le score, Brice Samba a réalisé un gros match, Quentin Merlin a livré l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à Rennes et Ludovic Blas a délivré un centre parfait sur le but d’Embolo. Comptant parmi les joueurs montrés du doigts ou écartés par Beye, les 4 joueurs ont montré un visage qu’on ne leur avait pas vu depuis longtemps. « C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées, a savouré Samba. Maintenant c’est le passé, la meilleure réponse c’est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite. » « Les supporters devant la TV prennent du plaisir comme jamais. Au stade, le public prend un plaisir de fou. Quand tu es libéré d’un poids, tout est plus simple », a glissé Mohamed Toubache Ter, sur X. Un sentiment sans doute partagé par quelques uns des héros de la soirée d’hier.