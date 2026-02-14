À LA UNE DU 14 FéV 2026
OM – RC Strasbourg : Abardonado va redistribuer les cartes, trois recalés de De Zerbi relancés !

Par Laurent Hess - 14 Fév 2026, 11:30
Arthur Vermeeren (OM)
Sur le banc de l’OM ce samedi pour la réception de Strasbourg, Pancho Abardonado pourrait relancer 3 joueurs qui chauffaient le banc ces derniers temps avec Roberto De Zerbi…

La sortie de scène de Roberto De Zerbi a rebattu bien des cartes dans l’effectif de l’OM. Jusqu’ici abonné au banc ou au rôle de joker, le jeune milieu belge Arthur Vermeeren pourrait voir son horizon s’éclaircir à la faveur de ce nouveau souffle espéré au sein du vestiaire marseillais. Arrivé sur la Canebière avec beaucoup d’attentes, Arthur Vermeeren n’a pas encore réellement eu la possibilité d’imposer sa patte sur la Ligue 1. Son bilan : 17 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement 7 titularisations en championnat, 898 minutes disputées et 2 passes décisives. Pourtant, l’ex-pensionnaire du RB Leipzig a laissé entrevoir de belles promesses, notamment lors des soirées européennes face à l’Ajax ou Newcastle, où il a séduit les observateurs par son engagement et son sens du jeu. Mais cela n’a pas suffi à convaincre De Zerbi sur la durée, et le technicien italien lui a souvent barré la route.

Vermeeren, Nadir et Aubameyang à la relance à l’OM

Le départ du coach italien sonne comme une petite révolution pour les joueurs qui patientaient dans l’ombre. Comme Vermeeren, Bilal Nadir et Pierre-Emerick Aubameyang devraient eux aussi être titularisés contre Strasbourg par Pancho Abardonado. Après la claque reçue lors du Classique face au PSG, le mot d’ordre dans le vestiaire est clair : « laver les têtes » et repartir sur de nouvelles bases. Ce moment charnière pourrait logiquement aboutir à des ajustements de statut en interne. Des cadres comme Højbjerg, jusqu’ici indiscutables, reverront-ils leur position menacée ? Ethan Nwaneri pourrait-il subir lui aussi de plein fouet le changement de coach ? Si les réponses sont attendues pour la composition à venir contre Strasbourg, l’audace pourrait enfin profiter à ceux qui brûlent de revanche – à commencer par Vermeeren, Nadir et Aubameyang.

