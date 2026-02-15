À LA UNE DU 15 FéV 2026
Real Madrid Mercato : l’AC Milan veut encore se servir chez les Merengues

Par Laurent Hess - 15 Fév 2026, 13:30
Un premier dossier pour le Mercato d’été émerge avec l’intérêt affiché de l’AC Milan pour Víctor Valdepeñas, prometteur défenseur de 19 ans du Real Madrid Castilla. Et le club lombard n’est pas le seul sur le coup…

Qui est Víctor Valdepeñas ? Son profil et ses débuts

Natif de Madrid, Valdepeñas évolue au cœur de la défense centrale, avec également une capacité à jouer sur le côté gauche. Il s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du Real Madrid Castilla depuis son arrivée début 2025.

Sur la saison 2025/26, il affiche 20 matchs, 1 but et 1 passe décisive, tout en cumulant près de 1400 minutes sur le terrain. Sa progression et son influence sur l’arrière-garde ne passent pas inaperçues dans les plus grands championnats.

Une concurrence féroce de l’Angleterre à l’Allemagne

Selon Mzatteo Moretto, spécialiste des transferts, l’AC Milan fait face à de sérieux concurrents pour attirer Valdepeñas, plusieurs cadors anglais et allemands surveillant également de près sa situation. Sa valeur marchande, désormais estimée à 3 millions d’euros, reflète à la fois sa précocité et l’intérêt qu’il suscite en Europe.

Milan et ses atouts dans la course à la signature

Outre l’attrait d’un projet ambitieux, Milan bénéficie d’une excellente relation avec l’agence Footfeel ISM qui gère les intérêts du jeune joueur. Cet atout de poids pourrait bien faciliter les discussions et donner un léger avantage aux Rossoneri.

La stratégie milanaise s’inscrit dans la continuité, le club ayant déjà réussi des recrutements auprès du Real Madrid ces dernières saisons, comme avec Brahim Diaz ou Théo Hernandez. L’historique entre les deux clubs maintient le suspense quant à l’issue de ce dossier.

Le Real Madrid, contractuellement lié à Valdepeñas jusqu’en 2029, devra arbitrer entre garder un jeune talent ou miser sur une cession intelligente. L’inclusion possible d’une clause de rachat ou d’un pourcentage à la revente, comme pour Brahim Diaz, rend ce dossier particulièrement tactique.

