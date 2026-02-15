À LA UNE DU 15 FéV 2026
OM : Habib Beye à Marseille, Pierre Ménès n’y croit pas une seconde !

Par Laurent Hess - 15 Fév 2026, 11:30
💬 Commenter
L’OM a concédé un piètre match nul hier face à Strasbourg (2-2). Un match mal géré par Pancho Abardonado selon Pierre Ménès, qui ne comprend pas comment la direction du club olympien pourrait s’en remettre à Habib Beye…

Ce samedi, au Stade Vélodrome à Marseille, la réception du RC Strasbourg s’est déroulée dans une ambiance très tendue, marquée par le mécontentement des supporters, une protestation inédite dans les tribunes et des incidents en fin de rencontre. L’OM a concédé un nouveau match nul (2-2) dans le temps additionnel et les supporters ont fait entendre leur colère, avant, pendant et après le match. appelant au départ de Pablo Longoria et/ou du propriétaire Frank McCourt. Sur le terrain, l’OM s’est à nouveau sabordé après avoir mené 2-0. Ce que n’a pas manqué de déplorer Pierre Ménès, qui a jeté une pierre dans le jardin de l’intérimaire marseillais Pancho Abardonado. « Le climat était délétère au Vélodrome et le match a été d’une grande médiocrité de la part des deux équipes, a-t-il commenté. A 2-0, on pensait que c’était gagné pour l’OM car Starsbourg était insignifiant, mais O’Neill s’est réveillé, il a lancé Ouattara, Nanasi et Yassine, et il y a eu ce pénalty stupide d’Emerson pour permettre au Racing d’arracher un point. Abardonado, lui, a totalement désorganisé son équipe alors qu’elle marchait bien. Pourquoi sortir Nadir pour faire entrer Abdelli ? Et pourquoi faire entrer Paixao ? Il est là en tant qu’intérimaire, on ne peut pas lui demander de faire des miracles. Mais ce nul est problématique puisque l’OL pourrait avoir 5 points d’avance sur l’OM pour la 3e place en cas de victoire. »

Ménès fustige le choix Habib Beye à l’OM

Plus dure est la chute, pour un club dont Ménès pointe les défaillances à tous les étages : « L’OM a des problèmes partout : sur le terrain, à sa direction, et dans les gradins avec des supporters qui ont déserté les tribunes. » Et à l’ancien consultant de Canal + de s’offusquer de la probable arrivée d’Habib Beye à l’OM… « Habib Beye est pressenti, on entend parler de lui, mais je ne peux pas croire qu’un coach qui a échoué dans sa gestion des cadres à Rennes puisse réussir dans les mêmes missions à Marseille. Mais bon, ça ne me regarde pas. Ce n’est pas moi qui décide. Je ne suis là pour que pour juger les travaux finis. » A bon entendeur…

