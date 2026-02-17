Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Battu samedi soir par une équipe de l’ASSE en pleine euphorie (1-2), Guingamp a laissé échapper trois points précieux. Mais au-delà du score, c’est l’arbitrage qui concentre l’indignation et exacerbe les tensions.

La rencontre promettait de l’électricité, elle n’a pas déçu. Face à des Verts transcendants, Guingamp s’est incliné et vu son ambition de montée freinée par l’ASSE (1-2). L’attaque bretonne, habituellement portée par Louis Mafouta, est restée muette malgré de réelles intentions. Titulaire indiscutable cette saison, l’attaquant de 31 ans n’a pas trouvé la faille. Son influence, symbolisée par ses 11 buts après 23 rencontres de Ligue 2, n’a pas suffi à renverser le destin d’un match âpre et verrouillé. L’envie était là, les circonstances n’ont pas suivi.

Arbitrage contesté, Guingamp en colère

Silencieux sur la pelouse devant l’ASSE, Mafouta s’est montré bien plus incisif au micro. “L’arbitre ne nous aide pas. Il y a une faute dès le début, il ne la siffle pas. Pour eux, il la siffle. Ça tue le match, c’est frustrant… Les erreurs d’arbitrage comme ça, ça nous porte préjudice.”

Le buteur breton a clairement mis en cause l’équité du jeu, dénonçant un traitement à géométrie variable. Selon lui, les décisions arbitrales ont plombé l’espoir guingampais, notamment lors d’une seconde période où Guingamp avait retrouvé son allant.

Cette prise de parole résume la rancœur d’un vestiaire tout entier, miné par la sensation d’être lésé dans un moment crucial. L’atmosphère est lourde, la confiance envers le corps arbitral s’étiole.

Tension sur la pelouse et dans les couloirs du stade

Dans la foulée du coup de sifflet final, la tension a brutalement explosé. Les nerfs à vif, le capitaine Dylan Louiserre a cherché l’explication avec Joshua Duffus, qui célébrait devant un parcage de l’ASSE en fusion. La scène illustre le climat électrique de cette fin de match.

Cette altercation, brève mais significative, témoigne d’un malaise grandissant et s’inscrit dans la suite logique de la frustration bretonne. Pour en savoir plus sur la trajectoire de certains acteurs décisifs de l’ASSE, découvrez le choix décisif de Joshua Duffus pour son avenir à l’ASSE.

Silence radio : un malaise persistant

Après la rencontre, c’est l’union dans le silence côté Guingamp. Aucun joueur, ni membre du staff, n’a souhaité croiser la presse en zone mixte. Une attitude révélatrice de l’ampleur de la déception mais aussi d’un malaise déjà observé cette saison après d’autres revers à domicile.

Ce mutisme, inhabituel mais récurrent, souligne la perte de repères et la montée d’une défiance vis-à-vis du système. L’absence de communication, loin d’apaiser les tensions, nourrit la polémique et accentue le sentiment d’injustice ressenti par les supporters et l’effectif.

Pour revivre les temps forts de cette rencontre et suivre l’évolution de l’effectif stéphanois avec des arrivées récentes, consultez l’analyse spécialisée relayée par un grand média sportif.

Entre colère froide, contestation arbitrale et choix du silence, Guingamp vit une séquence douloureuse mais révélatrice d’une équipe à la recherche d’un nouveau souffle. Les prochaines semaines s’annoncent capitales pour évacuer la frustration et rebondir.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2