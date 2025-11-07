Concurrent de Lucas Stassin en attaque à l’ASSE, Joshua Duffus a pris une décision pour son futur.

Recrue estivale de l’ASSE, Joshua Duffus était inconnu du grand public mais a été désigné comme le concurrent direct de Lucas Stassin sur le front de l’attaque. Si le joueur de 20 ans n’avait disputé que 2 petites minutes en professionnel avant son arrivée dans le Forez, il compte désormais 3 buts et 1 passe décisive en 302 minutes avec les Verts. Soit une action décisive toutes les 75 minutes.

Joshua Duffus dit non à la Jamaïque

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le choc face à Troyes, le numéro 17 stéphanois a été questionné sur un choix majeur pour la suite de sa carrière : son avenir international. En effet, il faut rappeler que Duffus avait changé de nationalité pour rejoindre l’ASSE en qualité de joueur non extra-communautaire. Né au Royaume-Uni, il a également la nationalité jamaïcaine par sa mère. Pourtant, il ne s’imagine pas porter le maillot de la Jamaïque.

« Je ne peux pas dire non si elle se présente mais je suis anglais. J’ai toujours joué pour l’Angleterre avec les jeunes donc je me sens anglais. On ne peut jamais totalement fermer la porte à ce genre d’opportunités, on verra si jamais un jour l’occasion se présente à moi, mais ce n’est pas d’actualité », a tranché Duffus, dans des propos rapportés par EVECT. En attendant, il devra mouiller le maillot vert, et ce dès samedi soir pour aider l’ASSE à retrouver le droit chemin à Troyes.