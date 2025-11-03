OM Mercato : le pire cauchemar d’Aguerd ciblé en attaque ?
ASSE : Duffus relancé, un gros problème émerge avec Stassin 

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
3 novembre 2025

Il devait incarner l’arme fatale de l’attaque stéphanoise. Mais à l’AS Saint-Étienne, le compteur de Lucas Stassin tourne soudainement au ralenti et commence à inquiéter. Entre attentes déçues, inefficacité persistante et rivaux qui font le show, la situation de l’avant-centre belge intrigue autant qu’elle interpelle les supporters verts.

Un début de saison en demi-teinte

Avec uniquement 4 buts inscrits en 12 apparitions de Ligue 2, Lucas Stassin peine à retrouver ses standards affichés la saison passée. Titulaire à un peu plus de la moitié des rencontres, il affiche aussi trois passes décisives ; mais l’essentiel échappe : le but. Plus préoccupant encore, la machine s’est véritablement enrayée : il reste sur 6 matches consécutifs sans scorer, totalisant plus de 400 minutes de mutisme offensif.

Le contraste est saisissant avec les ambitions nourries pour ce joueur, transféré avec grand espoir dans le Forez. Sa dynamique actuelle ne passe pas inaperçue, et un doute s’installe : la pression de la montée et l’attente du public sont-elles devenues trop lourdes à porter ?

Dans ce contexte d’incertitude, certains s’interrogent également sur la suite pour Stassin, lui qui laisse planer le flou sur ses intentions pour l’hiver.

Les rivaux creusent l’écart

Côté concurrence, la comparaison pique. Tawfik Bentayeb, nouvelle star de l’ESTAC Troyes, brille déjà avec 8 buts en autant de rencontres et porte quasiment à lui seul toute l’attaque troyenne. Quant à Damien Durand, l’ailier du Red Star, il s’est offert un doublé et totalise déjà 7 réalisations.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Bentayeb et Durand accélèrent pendant que Stassin piétine, alors que tous évoluent sensiblement au même poste avec des statistiques de temps de jeu comparables. Loin en tête, ces rivaux rappellent que la Ligue 2 ne pardonne pas les passages à vide, surtout pour un leader d’attaque supposé porter le club.

L’occasion ratée de trop ?

Dernier match, fin de rencontre tendue : Stassin a l’occasion de tout relancer. Mais son face-à-face avec le gardien vire au fiasco, une frappe bien trop molle pour faire trembler les filets. Ce raté, symbole du manque de confiance qui coule actuellement dans les veines du Belge, agace d’autant plus qu’à ce moment-là, l’ASSE avait cruellement besoin d’une étincelle pour sortir la tête de l’eau.

Cette action illustre un malaise plus large. L’avant-centre, si souvent décisif par le passé, semble en proie au doute. Son rendement symbolise le plafonnement récent de toute l’attaque stéphanoise.

Toute une équipe attend son réveil

Le déclic doit venir, et vite. L’ASSE continue de lorgner la montée, mais il faudra inévitablement retrouver un Lucas Stassin inspiré pour accompagner cette ambition. Déjà, supporters et staff retiennent leur souffle à l’approche des prochaines affiches décisives.

Le réveil de Stassin pourrait-il tout changer dans la dynamique verte ? Les prochains rendez-vous seront scrutés à la loupe, et nul doute que le numéro 9 sera attendu au tournant. En attendant, suivez toutes les évolutions et l’actualité détaillée de l’attaquant sur les plateformes spécialisées.

Les prochains matches de l’ASSE diront si le buteur belge saura inverser la tendance et, enfin, répondre à ses promesses. Aux fans de rester branchés…

